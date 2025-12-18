Caso Lucas González: la Corte dejó firme la condena a perpetua de uno de los policías acusados

Por las falencias en la presentación de López, la Corte Suprema rechazó el recurso en queja y su condena quedó firme.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la condena a prisión perpetua de Fabián Andrés López , uno de los policías acusados de matar a Lucas González en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas. La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , es consecuencia de las falencias en la presentación de la defensa , previstas en la acordada 13/90 del máximo tribunal .

La mañana del 17 de noviembre de 2021, el inspector Gabriel Alejandro Issasi , el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva circulaban en un automóvil Nissan Tiida sin identificación policial ni patente e interceptaron a Lucas y a Julián Alejandro Salas , Niven Huanca Garnica y Joaquín Zúñiga Gómez que iban en otro vehículo y que recién habían salido del club Barracas Central.

En ese momento, los efectivos se bajaron y les apuntaron , ante lo cual las víctimas intentaron esquivar la situación al creer que se trataba de un asalto.

Los tres integrantes de la brigada dispararon contra el auto : uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas , que debido a las heridas falleció al día siguiente en el hospital “El Cruce” de la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Tras los disparos, se montó en la zona un operativo que duró hasta entrada la noche y que culminó con la detención de los amigos que acompañaban a González .

En ese marco, y a pesar de que durante la primera modulación que se hizo a las autoridades judiciales se sostuvo que no se observaba un arma dentro del auto de las víctimas, luego se halló allí una pistola de utilería.

En julio de 2023 y después de cuatro meses de debate, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) Nº25 consideró a Isassi, Nieva y López como coautores de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, por alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber abusado de su función por ser integrante de fuerza de seguridad”.

Además, consideraron que eran responsables por la tentativa de homicidio, con las mismas agravantes, cometida contra los tres amigos de Lucas; por la “privación ilegítima de la libertad agravada por haberse dado con abuso de funciones o sin formalidades prescritas por ley” y por el delito de “falsedad ideológica”. Hubo más policías acusados del encubrimiento.

En abril pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó las condenas de Isassi, Nieva y López por el Tribunal Oral. Las defensas apelaron. Por las falencias en la presentación de López, la Corte Suprema rechazó el recurso en queja y su condena quedó firme.