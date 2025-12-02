Nueva denuncia contra la exjueza Julieta Makintach: de qué la acusan y qué consecuencias podría tener + Seguir en









La acusación ya ingresó a la fiscalía para ser tratada. Se vincula a un proceso previo al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La exjueza Julieta Makintach recibió una nueva denuncia en su contra. Captura TN

La situación judicial de Julieta Makintach, exintegrante del Tribunal en lo Criminal N°2 de San Isidro, volvió a complicarse tras una nueva denuncia que ya ingresó a fiscalía y quedó asignada a un juzgado. En esta ocasión, el planteo lo efectuó el abogado penalista Hugo López Carribero, quien señaló irregularidades cometidas por la exmagistrada durante un juicio desarrollado a mediados de 2024.

El expediente se refiere a un proceso previo al caso por la muerte de Diego Armando Maradona, en el cual Makintach actuaba como jueza del tribunal.

Según la presentación, la exfuncionaria utilizó su teléfono celular de manera reiterada en plena audiencia, conducta que el denunciante interpretó como un “claro contexto de incumplimiento –y mal desempeño– de la función jurisdiccional que –legal y constitucionalmente– debía ejercer”.

Los comportamientos cuestionados durante el juicio El debate oral contra Alejandro Daniel Krywdik comenzó en junio de 2024. De acuerdo con el texto presentado, durante las declaraciones de los testigos ofrecidos por la defensa, la ex jueza habría mostrado “actitudes inapropiadas, de parcialidad manifiesta, de carácter irregular, y de falta de respeto hacia los testigo”.

Julieta Makintach 1 Julieta Makintach fue destituída como jueza. Captura La denuncia también destaca que Makintach “desoyó sus dichos, a la par que no prestó atención alguna a las manifestaciones vertidas por los ciudadanos en el estrado, ello habida cuenta de tener en sus manos –durante casi la totalidad de tales actos– su celular –desconocemos si funcional o particular–”.

A pesar de las objeciones planteadas sobre su desempeño, Krywdik terminó condenado por abuso sexual y quedó alojado en la Unidad Carcelaria N°2 de Sierra Chica, mientras el caso continúa en trámite ante la Cámara de Casación, que debe resolver una petición de liberación. Los nuevos pasos judiciales y la acusación formal Frente a estas situaciones, Carribero confirmó a NA que decidió presentar una denuncia penal contra Makintach por los delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato. El legajo, identificado como causa N°14-09-2240-25, ya cuenta con autoridades designadas: la fiscal Karina Bianchi y el juez Orlando Díaz, titular del Juzgado de Garantías N°2. Este nuevo expediente se suma al reciente desenlace institucional de Makintach. A mediados de noviembre, el jury de enjuiciamiento resolvió por unanimidad destituirla debido al escándalo generado por su participación en un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona, situación que derivó en fuertes cuestionamientos a su rol judicial.