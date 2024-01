Caso Tomás Tello: miles de personas despidieron el cuerpo en Mar de Ajó

Respecto al crimen, se mostró convencida de que hubo más de nueve personas involucradas en la matanza de Tomás y luego expresó: "No vi el video, pero me pregunto cómo habrá sufrido esas seis cuadras que lo corrieron a palos ".

Durante una edición especial de El Expediente, el programa conducido por Paulo Kablan, se mostraron imágenes de la extensa caravana que acompaña a los familiares de Tomás hasta el cementerio de Mar de Ajó, algunos yendo en vehículos y muchos otros vecinos a pie. Su grupo de amigos se trasladó en motos, como forma de homenaje a una de las pasiones del joven asesinado.

El cortejo pasó por la casa de Tello y luego tomó la ruta interbalnearia hasta Mar de Ajó, con acompañamiento de personal de la Policía provincial.

Damián Kopelian, el principal acusado del asesinato de Tomás Tello, fue trasladado a Mar de Ajó por la Policía de la provincia de Buenos Aires este martes, ya que será indagado por el fiscal Pablo Gamaleri, quien está a cargo de la causa.

“Por ahora no caigo de todo lo que sucedió. Ayer miraba la tele y veía la foto de mi hijo y no lo podía creer. Gente que me llamaba de todos lados y no entendía nada”, explicó Samanta, madre de la víctima, en diálogo con C5N, horas antes de que le sea entregado el cuerpo para poder comenzar la despedida.

Santa Teresita: así trasladaron al principal acusado del crimen de Tomás Tello

"Damián Kopelian está frente al doctor Pablo Gamaleri para, tal vez, hablar y contar algo de lo que hizo. Está sindicado como el que le propinó la puñalada y le afectó la aurícula derecha del corazón a Tomás", detalló el periodista Diego Gabriele, en vivo desde Santa Teresita, para Argenzuela.