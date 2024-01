Los dos menores detenidos por el crimen de Tomás en Santa Teresita se negaron a declarar

La hipótesis sobre el origen de la pelea que provocó la muerte de Tomás

TOMAS TELLO.mp4 Las imágenes sobre el ataque de al menos cuatro personas a Tomás Tello.

Según reveló la mamá de Tomás, Samanta, su hijo no conocía a los agresores, aunque sí recordó que el joven le comentó sobre una discusión que había tenido durante una fiesta en Navidad con tres jóvenes.

"Aparentemente tres de ellos, que son los que Tomi tenía el documento, son parte de los que lo atacaron, pero no sé quiénes son", explicó la mamá de Tomás, detallando que su hijo le había pedido ayuda para devolver los documentos a los agresores.

Además, reveló que un amigo de su hijo le hizo saber que los atacantes estaban enojados porque Tomás no los había dejado entrar a una fiesta. La mamá de Tomás indicó que su hijo no volvió a ver a los agresores luego de eso porque trabajó toda la semana, razón por la que no les devolvió los documentos.