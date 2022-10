Cerebro: por qué a veces nos sabotea

Burnett, profesor de psiquiatría en la Universidad de Cardiff, escribió otros tres libros dedicados al cerebro y a la psicología, y tiene un blog en el que aborda temas como la salud mental.

Según planteó, "hemos desarrollado habilidades mentales poderosas para pensar racional y lógicamente, para tener un pensamiento abstracto, para llevar a cabo procesos complejos, que la mayoría de las especies no pueden hacer o, hasta lo que sabemos, ninguna puede"

"Las partes fundamentales del cerebro, de las que salieron estas áreas complejas (el neocórtex), están ahí, hacen lo que siempre han hecho, lo que algunos llaman el cerebro reptiliano. No significa que tengamos cerebros de reptiles, sino que compartimos la misma sustancia cerebral con los reptiles u otras especies primitivas. En el mismo cerebro tenemos lo complejo y lo esencial, y eso provoca que muchas de las cosas complicadas que hacemos, desencadenen reacciones primitivas que están en un nivel mucho más básico", diferenció.

Sobre estas reacciones, añadió: "Debido a que somos tan inteligentes y complejos, podemos experimentar la misma respuesta del miedo genuina por cosas que quizás nunca sucederán: me puedo preocupar si la economía va mal porque podría perder mi empleo o por la posibilidad de que mi pareja me abandone, aunque no tenga evidencia real de que eso va a pasar".

"Ahora tenemos mucho más a que temer y eso tiene implicaciones negativas. Poseemos estas regiones cerebrales muy poderosas adheridas a las más simples, a las más directas, y eso causa mucha confusión. Por eso hay gente que está tan ansiosa. Y es que hemos creado este entorno complejo para vivir y todavía tenemos partes simples del cerebro que no reaccionan bien ante él", concluyó.