Lenovo irrumpió en CES 2023 con nuevas tablets, laptops y celulares

Nuevas tabletas y Project Chronos

Yoga Book 9i lenovo Lenovo

La nueva portátil Yoga Book 9i celebra un nuevo capítulo para Yoga con innovación, estilo premium y rendimiento para experiencias versátiles. Por su parte, la Yoga Slim 6i (14”,8), conocida como Lenovo Slim 7 (14”,8) en los EE.UU., es un dispositivo portátil y potente. Delgada y liviana permite a los usuarios trabajar y crear contenido fácilmente, ya sea en movimiento o en casa.

Lenovo también presentó actualizaciones de sus Yoga 9i (14”,8) y Yoga Slim 7i Carbon (13”, 8), ambas con procesadores Intel Core de hasta 13° generación, ofreciendo un rendimiento aún más impresionante para mejorar la versatilidad y la productividad. Además, la renovada laptop Yoga 6 (13”,8) es de potencia avanzada y se actualiza con los últimos procesadores AMD Ryzen™ serie 7000 y batería mejorada para manejar sesiones de trabajo remotas más largas.

En tablets, la Lenovo Tab Extreme y el bloc de notas digital Lenovo Smart Paper ofrecen capacidades para la escuela, el hogar y más allá. La Lenovo Tab Extreme es la tablet más grande y potente de Lenovo hasta la fecha, con un diseño de teclado de doble bisagra. El exclusivo compartimento de almacenamiento protector se crea dentro de la bisagra principal del soporte para el Lenovo Precision Pen 3 incluido.

También presentaron el Project Chronos, una nueva tecnología que captura el movimiento de un usuario. Este permite interactuar y realizar actividades en mundos virtuales 3D sin gafas ni dispositivos portátiles, lo que facilita que los usuarios entren en el mundo virtual.

ThinkPad X1, ThinkPhone, ThinkVision y Lenovo Go Power Hybrid

lenovo combo profesional Lenovo

Lenovo presentó sus últimas laptops ThinkPad X1 con materiales reciclados, el software actualizado Lenovo Commercial Vantage diseñado para resaltar configuraciones que pueden mejorar la eficiencia energética, y una nueva aplicación Lenovo View, que ofrece tecnología avanzada de visión por computadora para mejorar la calidad de imagen de video y herramientas para la colaboración, la seguridad y el bienestar digital. La última línea de monitores ThinkVision lidera con las pantallas mini-LED ultrabrillantes ThinkVision P27pz- 30 y P32pz-30, seguidas de los nuevos monitores VOIP de la serie T de ThinkVision diseñados para el trabajo híbrido, con una funcionalidad integrada de Microsoft Teams, cámaras 5MP, micrófonos duales y altavoces

Lenovo también presentó sus últimos monitores profesionales de la serie P ThinkVision 4K y, para el hogar, los nuevos económicos monitores de la serie L de Lenovo. Para completar un eficiente ecosistema híbrido hay nuevos accesorios, incluyendo la exclusiva estación de escritorio Lenovo Go, la cámara web Lenovo Go 4K Pro y el teclado y mouse combinados inalámbricos y recargables profesionales de Lenovo.

Para celebrar el reciente 30° aniversario de ThinkPad, también presentaron el Lenovo ThinkPhone de Motorola, diseñado para brindar a las empresas una experiencia de smartphone con la misma calidad y fiabilidad de confianza presente en todos los dispositivos de marca Lenovo Think. Este dispositivo llega con un conjunto de experiencias de productividad, Think 2 Think, que permite a los usuarios finales empresariales disfrutar de una integración de dispositivos perfecta entre ThinkPhone y ThinkPad. Para garantizar que el dispositivo funcione al máximo rendimiento en los próximos años, está equipado con la plataforma móvil Snapdragon 8+ Gen 1, una pantalla FHD+ de 6,6” más grande y una carga universal TurboPower de 68W que puede cargar tanto el teléfono como la PC.

Ecosistema elegante y más inteligente de productos para juegos

lenovo legion pro Lenovo

La línea 2023 Lenovo Legion de PC, monitores y accesorios listos para la batalla establece un nuevo estándar en los juegos de PC. Nuevo para 2023 es el chip Lenovo LA AI, el primer chip de IA dedicado del mundo en una laptop para juegos, instalado en las laptops Lenovo Legion Pro 7 y 7i (16”, 8) y las Lenovo Legion Pro 5 y 5i (16”, 8). Lenovo AI Engine+, potenciado por el chip Lenovo LA AI, implementa un algoritmo de aprendizaje automático de software para ajustar de manera óptima el rendimiento del sistema.

En el segmento desktops, la nueva generación de torres Legion de Lenovo se encuentra en la cima de la potencia y el rendimiento extremos, con la Lenovo Legion Tower 7i (34L, 8) y la Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8) que incluyen procesadores de escritorio de hasta 13° generación Intel® Core™ y GPU NVIDIA® GeForce RTX™ serie 40, mientras que la Lenovo Legion Tower 5 (26L, 8) cuenta con hasta el procesador AMD® Ryzen™ 9 y las GPU AMD Radeon™ serie RX 7000 o NVIDIA GeForce RTX serie 40. Para completar la cartera, los nuevos monitores de Lenovo Legion incluyen las nuevas pantallas Lenovo Legion Y27f-30 FHD de 27 pulgadas y Lenovo Legion Y27qf-30 QHD de 27 pulgadas que están diseñadas para satisfacer las demandas de los jugadores y creadores de contenido por igual.

Tecnología innovadora para PYMEs

ThinkBook Plus Lenovo

Lenovo anunció un nuevo modelo en la serie ThinkBook Plus que re imagina su fuerte legado de diseño giratorio, con una pantalla rotatoria doble que cuenta con un panel OLED en un lado y una colorida pantalla e-Ink en el otro. Lenovo también presentó su última laptop ThinkBook 16p Gen 4 con componentes de alto rendimiento. Este dispositivo cuenta con un innovador diseño de accesorios modulares de Lenovo Magic Bay con conector de pin magnético que permite una fácil expansión para los accesorios opcionales incluidos Lenovo Magic Bay 4K Webcam, Lenovo Magic Bay LTE o Lenovo Magic Bay Light.

Además, Lenovo presentó una nueva ThinkBook 13x Gen 2 Wireless Dock que combina varias tecnologías inalámbricas para crear una solución de carga y acoplamiento prácticamente sin cables. Finalmente, Lenovo presentó lo último en la cartera de diseños Tiny. ThinkCentre neo 50q es una desktop de 1L que ahorra espacio diseñada específicamente para clientes PYMEs.