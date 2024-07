Chubut: encontraron la camioneta del hombre que desapareció hace 15 días en el temporal de nieve

Sin embargo, no hay rastros del hombre que la manejaba y continúa la incógnita en torno a su desaparición.

La camioneta, hallada a pocos kilómetros de su lugar de trabajo, no mostraba ningún signo de lucha o forcejeo alguno de acuerdo a lo resuelto por las pericias realizadas.

Esto mismo, sumado a que la camioneta apareció en un tramo por el cual Sea no frecuentaba , comenzó a generar dudas en su familia, planteando la posibilidad de que haya sido ''plantada en el lugar'' . Posteriormente al hallazgo, la policía de Chubut realizó una búsqueda en el lugar, incluida la utilización de perros para olfatear la zona.

Hasta el momento, la búsqueda no arrojó ningún resultado positivo.

luis sea.avif La familia compartió una imagen con los detalles y los números de contacto.

Los rastros y la búsqueda que continúa en Chubut

En el momento de su desaparición, Sea iba manejando a la estancia Las Marianas, de Dante “Cachito” Pérez, localizada en el límite del territorio chubutense y la provincia de Santa Cruz. Es donde prestaba servicios como peón. En ese momento, la víctima dejó de tener contacto con sus familiares y allegados.

Lo último que se supo sobre el hombre de 55 años es un video filmado por una cámara de Tecpetrol el pasado martes 18 de junio, donde se registró a la camioneta (una Toyota Hilux) que manejaba, alrededor de las 18.30.

Leonardo Manrique, de la División de Búsqueda de Personas, detallóa medios locales que recorrieron la gran mayoría de las estancias. ''Quedan algunos puntos, pero ya no son muy cercanos al lugar donde fue encontrada la camioneta'', indicó. Y reaseguró: ''Las estancias cercanas ya están todas descartadas''.

''Al llegar al lugar nos encontramos con nieve y eso complica la situación'', explicó en referencia al clima que azota a la región.

Además, Diego Williams, Segundo Jefe de la Unidad Regional de la ciudad, añadió en declaraciones a El Chubut: ''No apareció el caballo, no apareció el peón, tampoco hay rastros, no se ha logrado ubicar nada, justamente porque también ha estado nevando, esto dificulta la tarea de encontrar rastros''.