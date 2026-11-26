El juez federal Daniel Rafecas convocó a declarar a Mariano Fazio y a otros dos integrantes de la institución. La investigación comprende denuncias de 43 mujeres por presunta explotación laboral.

La investigación judicial por presunta trata de personas y reducción a la servidumbre dentro del Opus Dei registró un nuevo avance este miércoles. El juez federal Daniel Rafecas citó a prestar declaración indagatoria a tres integrantes de la jerarquía de la organización religiosa, entre ellos el sacerdote argentino Mariano Fazio , actual vicario auxiliar y número dos de la institución a nivel mundial.

Las audiencias están previstas para el 16 y el 19 de febrero de 2027 . Además de Fazio, deberán comparecer ante la Justicia Víctor Urrestarazu y Gabriel Dondo , en el marco de una causa que investiga un presunto mecanismo de captación y explotación laboral que afectó a, al menos, 43 mujeres.

Según denunció la querella, las víctimas fueron sometidas durante años a extensas jornadas de trabajo doméstico , sin recibir remuneración y bajo condiciones de sometimiento psicológico.

La decisión judicial fue revelada por la periodista Paula Bistagnino en elDiarioAR y responde a una solicitud presentada en 2024 por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) , que amplió su pedido un año después para incorporar a Fazio.

Bistagnino, autora del libro Te serviré , una investigación sobre las prácticas de la organización religiosa, explicó que la resolución de Rafecas refleja una profundización de “las medidas de prueba sobre el único caso no prescrito entre los 43 que forman parte de la causa”.

Las denuncias expresan una presunta reducción a la servidumbre. Foto: Upcnz.nz

Se trata de M.I.E., una mujer de nacionalidad boliviana que denunció que fue captada por la institución cuando todavía era menor de edad y que realizó tareas domésticas durante 31 años para el Opus Dei.

En abril de 2025, la denunciante declaró ante Rafecas y relató que coincidió con Fazio tanto en la sede central de la organización en Roma como en Buenos Aires. Entre 2009 y 2014, se encargó de limpiar la habitación del sacerdote, quien durante ese período se desempeñó como vicario regional.

De acuerdo con la investigación, las mujeres realizaban labores domésticas en distintas residencias de la institución, bajo un régimen de disponibilidad permanente, jornadas extenuantes y sin percibir salarios. La acusación también contempla la utilización de mecanismos de presión psicológica y religiosa para dificultar su salida de la organización.

Durante su declaración, M.I.E. recordó que, en las ceremonias religiosas, les transmitían que abandonar el Opus Dei equivalía a salirse de una barca y que esa decisión podía provocarles una muerte súbita. Al describir las consecuencias psicológicas de aquella experiencia, expresó: “Iba por la calle pensando que no quería vivir más”.

Según la reconstrucción de los fiscales, cuando las trabajadoras manifestaban malestares derivados de sus condiciones de vida, la respuesta institucional incluía el suministro de antidepresivos y somníferos por parte de psiquiatras vinculados a la organización.

Quién es Mariano Fazio, el número dos mundial del Opus Dei citado por la Justicia argentina

La convocatoria a indagatoria de Mariano Fazio adquiere especial relevancia por el lugar que ocupa dentro de la estructura internacional del Opus Dei. Como vicario auxiliar de la Prelatura, se encuentra primero en la línea de sucesión de Fernando Ocáriz, el sacerdote español que conduce la institución desde 2017.

Fazio se trasladó a Roma en 2014, tras su designación como vicario general. Desde entonces, su ascenso dentro de la organización religiosa lo posicionó como una de las figuras de mayor influencia en su conducción.

Pese al pedido de la representación legal de las denunciantes, la resolución de Rafecas no contempló la convocatoria a indagatoria de Ocáriz. Tampoco incluyó a los exvicarios regionales Carlos Nannei y Patricio Olmos, al considerar que los hechos que se les atribuyen estarían prescriptos.

Organizaciones de derechos humanos reclaman que la causa no quede impune

El avance judicial se produjo después de que distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos presentaran escritos en calidad de amicus curiae, en los que advirtieron sobre el riesgo de prescripción de la causa y la eventual impunidad de los delitos denunciados.

Entre las entidades que intervinieron se encuentran la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la organización mendocina XuMek y Ending Clergy Abuse (ECA), dedicada a combatir los abusos dentro de las instituciones religiosas a escala internacional.

En paralelo, las denunciantes mantienen su pedido de ser recibidas por el papa León XIV, una solicitud que reiteraron semanas atrás, durante la visita del pontífice a la Argentina.