Rodrigo Cuesta sostuvo que es inconstitucional el decreto que suspendió la ley. De esta manera, se pronunció a favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El fiscal general Rodrigo Cuesta sostuvo que es inconstitucional el decreto que suspendió la ley.

Un fiscal dictaminó a favor de las universidades públicas y recomendó rechazar la apelación del Estado contra la sentencia que declaró inconstitucional el decreto de Javier Milei que suspendió la ejecución de la ley de Financiamiento Universitario . Sostuvo que el Gobierno utilizó un mecanismo que funciona como un "segundo veto" y advirtió sobre una vulneración de la división de poderes.

El fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta , dictaminó que debe confirmarse el fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la ley de Financiamiento Universitario 27.795.

De esta manera, se pronunció a favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , las universidades públicas y la Universidad de Buenos Aires (UBA), y recomendó rechazar la apelación presentada por el Estado.

En su dictamen, el fiscal Cuesta cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de promulgar la ley aprobada por el Congreso , pero suspender simultáneamente su ejecución mediante una cláusula que invocó el artículo 5° de la Ley 24.629. Para la Fiscalía, esa maniobra constituye un exceso en las atribuciones del Ejecutivo y altera el procedimiento constitucional de formación y sanción de las leyes.

El fiscal general Rodrigo Cuesta sostuvo que es inconstitucional el decreto que suspendió la ley.

Uno de los argumentos centrales del dictamen es que, después de que el Congreso insistiera con la ley tras el veto presidencial, con los dos tercios de los votos de ambas cámaras, el Gobierno estaba obligado a promulgarla y ejecutarla sin restricciones.

En ese contexto, Cuesta advirtió que recurrir al artículo 5° de la Ley 24.629 para suspender su aplicación equivale, en los hechos, a introducir un mecanismo que la Constitución no contempla.

La Fiscalía consideró que se trata de un "mecanismo extraconstitucional" que funciona como un "segundo veto" y que permite al Poder Ejecutivo neutralizar una decisión legislativa que ya había superado el procedimiento constitucional previsto para insistir frente a un veto presidencial.

Según el dictamen, esa interpretación de las facultades del Ejecutivo debe ser restrictiva para evitar que se desplace al Congreso de sus atribuciones constitucionales en materia presupuestaria y legislativa.

El argumento de la falta de fondos

Otro de los puntos analizados fue el argumento del Gobierno sobre la supuesta inexistencia de partidas presupuestarias para afrontar los gastos que establece la ley de Financiamiento Universitario.

El fiscal Cuesta rechazó esa postura y sostuvo que el artículo 9° de la norma identificó fuentes de financiamiento suficientes. En particular, destacó que facultó al Ejecutivo a readecuar partidas presupuestarias y a utilizar los ingresos corrientes recaudados por encima de lo previsto.

Además, recordó que durante 2024 y 2025 el país funcionó con la prórroga del Presupuesto 2023 y que, en ese marco, el propio Gobierno realizó reestructuraciones presupuestarias y utilizó excedentes de recaudación para atender distintos programas estatales

El dictamen también citó informes oficiales de la Oficina Nacional de Presupuesto que registraron superávit primario y financiero durante esos dos ejercicios. Para la Fiscalía, esos datos permiten acreditar la disponibilidad de recursos para cumplir con las obligaciones previstas en la ley.

La autonomía universitaria y el principio de no regresividad

El fiscal general también encuadró la suspensión de la ley dentro de una problemática de derechos humanos. Consideró que la decisión del Gobierno implica una medida regresiva que debe analizarse a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ese sentido, señaló que la paralización de la norma afecta la autonomía y autarquía de las universidades, reconocidas por el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, y compromete los derechos a enseñar y aprender.

El impacto, según el dictamen, alcanza a las recomposiciones salariales de docentes y no docentes, los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, las becas estudiantiles y los programas de investigación científica.

Por último, el fiscal Cuesta incorporó un antecedente parlamentario reciente: durante el tratamiento del Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo de derogar la Ley de Financiamiento Universitario.

Lo hizo al excluir el artículo 75 del proyecto, que contenía esa derogación, por 123 votos contra 117. Para la Fiscalía, ese resultado ratificó la voluntad del Congreso de mantener vigente la garantía de financiamiento para las universidades públicas.

Ahora deberá resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que tendrá que pronunciarse sobre la apelación del Estado y el planteo de las universidades. Si confirma la sentencia de primera instancia, quedará ratificada la obligación del Gobierno de aplicar la Ley 27.795.