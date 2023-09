Ciencia argentina: el geólogo Víctor Ramos recibió el premio Leopold von Buch 2023

El doctor de 72 años recibió la afamada distinción por sus destacadas contribuciones a la geología de América del Sur y, en particular, por su aporte relacionado a la Cordillera de los Andes, la cual ha recorrido en numerosas oportunidades durante más de 60 años de campaña.

El premio Von Buch es el mayor galardón que entrega dicha entidad y fue otorgado a verdaderas leyendas de la geología. El naturalista, geólogo y paleontólogo alemán fue el fundador de la Deutsche Geologische Gesellschaft (Sociedad Geológica Alemana) hace 175 años y su primer presidente en 1848.

“Además de geólogo, soy un amante de la historia de las ciencias, en particular las de la Tierra, y se muy bien quién fue Leopold von Buch. Las rocas más comunes de los Andes se llaman andesitas y fue von Buch el que hizo el primer estudio y les dio ese nombre. Era amigo y compañero de estudios de Alexander von Humboldt en la Academia de Freiberg (la primera academia europea donde se enseñó geología y minería). Por otra parte, los primeros fósiles jurásicos de los Andes que colectó Charles Darwin los estudió Leopold von Buch”, dijo luego de enterarse de la distinción.

“Cuando me comunicaron que me daban la medalla Leopold von Buch me sentí muy halagado”, agregó Ramos, según informa la publicación Argentina Forestal.

No es la primera vez que Ramos es condecorado con una distinción de tamaña magnitud. En 2009 fue premiado con el galardón de Bunge y Born, una importante distinción a la trayectoria que obtuvieron previamente Luis Federico Leloir y Armando Parodi, entre otros.

Ramos es Profesor Emérito de la UBA y hace más de 30 años que enseña en la Faculta de Ciencias Exactas. Además, es Investigador Superior del CONICET en el Laboratorio de Tectónica Andina del Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN, UBA-CONICET) y preside la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina.