Científicos descubren cómo crecen los tumores cerebrales en niños

Un estudio de la Universidad de Washington desvela una posible vía terapéutica contra el astrocitoma de grado I, el cáncer cerebral más común en pediatría. De qué se trata.

Gracias a este estudio se facilitarán nuevos enfoques terapéuticos y podría ayudar a minimizar el daño al cerebro en desarrollo del niño.

Un equipo de científicos de la Universidad de Washington, EEUU , identificó el mecanismo por el cual ciertos tumores cerebrales pediátricos contribuyen al crecimiento tras recibir señales neuronales.

Se trata del glutamato , un neurotransmisor en el sistema nervioso central , que podría estar relacionado con el crecimiento del tumor cerebral más común en niños , el astrocitoma de grado I , lo que abre una nueva diana terapéutica, según un estudio publicado en la revista Neuron.

El estudio se enfocó en el astrocitoma pilocítico (AP) , el tumor cerebral más frecuente en la infancia y analizó cómo las células cancerosas modifican la comunicación con el entorno. Los resultados sugieren que bloquear esta sustancia o sus receptores puede convertirse en una estrategia de tratamiento . Además, observaron que los receptores de glutamato se acoplan de manera anormal a receptores de crecimiento celular, alimentando aún más el tumor.

“Si bien la mayoría de los cánceres en humanos se desarrolla en contacto estrecho con los nervios, recién en la última década cobró relevancia la hipótesis de que las neuronas pueden influir de manera directa en el crecimiento tumoral, lo que marcó el inicio de un nuevo campo: la neurociencia del cáncer ”, expresaron los investigadores en el estudio.

"Esto nos permitirá estudiar cómo otros neurotransmisores podrían influir en distintos tipos de cáncer y plantear nuevas terapias", subrayó la primera autora Corina Anastasaki.

Los próximos pasos son determinar si dichos medicamentos son seguros para su uso en niños con tumores cerebrales y en qué cantidades serían efectivos.

Este estudio proporciona datos preclínicos convincentes para analizar medicamentos que son seguros y están aprobados para tratar otras afecciones neurológicas. Esto facilitaría nuevos enfoques terapéuticos y podría ayudar a minimizar el daño al cerebro en desarrollo del niño al reducir la interacción entre las células cerebrales y las células tumorales, de acuerdo al estudio.