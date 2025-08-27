Tiroteo en la iglesia de una escuela católica de Minneapolis: un hombre mató a dos niños mientras rezaban







El agresor disparó por la ventana durante una misa en la Annunciation Catholic School. El FBI actúa en la investigación.

Agentes del orden público se reúnieron frente a la escuela en respuesta a un tiroteo masivo reportado. Bruce Kluckhohn (AP)

Se produjo un tiroteo en Annunciation Catholic School, ubicada en la zona sur de Minneapolis, Minnesota. Dos niños de 8 y 10 años murieron mientras rezaban; hay otras 17 personas heridas, incluidos 14 niños, varios de ellos en estado muy grave, confirmó el oficial Brian O’Hara en conferencia de prensa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El atacante, un joven de alrededor de 20 años, también murió, aparentemente por una herida de bala autoinfligida. El agresor estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. El hecho se desarrolló en la intersección de la 54.ª Avenida, entre Harriet y Garfield avenues, donde la escuela está adjunta a una iglesia católica.

La policía local estableció la calle 525 W. 54th St como zona de reunificación de los estudiantes con sus padres. Actúan en la investigación agentes del FBI, la Patrulla Estatal de Minnesota, el Departamento de Policía de Minneapolis, además de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), quienes respondieron a la emergencia a las 8.30 de la mañana. El tirador abrió fuego contra los niños que asistían a misa antes de iniciar sus clases. Las autoridades confirmaron que el tirador fue “contenido” y que ya no representa una “amenaza activa” para la comunidad.

“Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas creyentes. La pura crueldad y cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, expresó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

minneapolis 2 La Annunciation Catholic es una escuela católica ubicada en la capital de Minnesota. Ben Brewer (REUTERS)

La reacción de Donald Trump y el gobernador Walz frente al tiroteo El gobernador Tim Walz confirmó en su cuenta oficial que fue informado de la situación: “Estoy rezando por nuestros niños y maestros cuyos primeros días del curso escolar quedaron marcados por este acto violento”. Embed I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025 El presidente Donald Trump dijo a través de Truth Social que recibió los informes sobre el tiroteo y aseguró que el FBI actuó rápidamente en la zona. Además, solicitó oraciones para todos los involucrados. Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, lamentó los hechos en conferencia de prensa y condenó la violencia que cambió para siempre a las familias de las víctimas. Embed