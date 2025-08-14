Científicos descubren un gen clave que regula la memoria y la formación de células cerebrales







Investigadores españoles identifican el gen Sox5, fundamental para el equilibrio de células madre neurales implicadas en memoria y aprendizaje.

Un estudio del Centro de Neurociencias Cajal-CSIC de Madrid reveló un nuevo mecanismo que regula cómo se generan las células madre neurales adultas en el giro dentado del hipocampo, región vinculada con la memoria y el aprendizaje. La investigación, realizada en ratones, muestra que el gen Sox5 es esencial para mantener estas células en un estado de reposo equilibrado.

Estas células madre neurales permanecen en un estado llamado quiescencia, en el que no maduran ni se dividen, pero pueden activarse cuando es necesario. Este “reposo” evita su agotamiento prematuro. El estudio demuestra que Sox5 es “crucial” para establecer este estado de manera adecuada, asegurando que la activación y el reposo de las células se mantengan en equilibrio.

fotonoticia_20250814125809_690 (1) Además, los investigadores observaron que la vía de señalización BMP (Bone Morphogenetic Proteins), fundamental en el desarrollo embrionario, se sobreactiva cuando falta Sox5. La vía BMP promueve la quiescencia, pero su desregulación dificulta mantener el equilibrio entre reposo y activación.

“Inhibiendo esta vía con pequeñas moléculas que se inyectaron en los ratones que carecían de ‘Sox5’, se logró revertir algunas de las alteraciones que provoca la pérdida de este gen en las células madre neurales”, explica Paula Tirado, coautora del estudio. Este hallazgo abre la puerta a estrategias terapéuticas para modular la vía BMP en enfermedades neurodegenerativas o envejecimiento.

Descubren-un-gen-clave-en-los-deficits-de-memoria-y-aprendizaje-del-sindrome-de-Down Una ventana crítica en el desarrollo Los científicos también identificaron una ventana temporal durante la segunda semana después del nacimiento, en la que Sox5 regula el equilibrio entre dos estados de reposo de las células madre: profundo y superficial. Esta regulación evita una sobreproducción temprana de neuronas que podría agotar la reserva de células madre y limitar la regeneración cerebral en la adultez.

En humanos, mutaciones en SOX5 se relacionan con el síndrome de Lamb-Shaffer, que incluye alteraciones cognitivas, trastornos del lenguaje y rasgos del espectro autista. Este trabajo ofrece un marco para estudiar los mecanismos celulares alterados en estos pacientes y diseñar estrategias que activen células madre en contextos de pérdida neuronal.

