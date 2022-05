Protesta contra el autotune: artista hizo RCP a una guitarra por la "salud de la música"

Durante la mañana se vio a una artista argentina desnuda que hizo una protesta en contra del autotune en la calle Florida. "La música tocada por humanos está muriendo", expresó Denise Romano, quien remarcó que su protesta no es en contra del "género" ni del "regguetón".

“Esto es un problema en un sistema donde lo que valen son los números, las reproducciones, los seguidores o los géneros de moda para que te abran las puertas en la industria de la música, no vale el talento, no vale los años de dedicación, no vale la honestidad, ni los mensajes profundos evidentemente”, aseguró la joven en su Instagram.

En el acto en plena calle Florida, Romano apareció desnuda con inscripciones en su cuerpo haciéndole ejercicios de reanimación cardíaca a una guitarra, como mensaje de la “muerte de la música” ejecutada por humanos.

“Está a la vista y me lo han dicho en la cara: ‘no lo vemos vendible’ o ‘ya no desarrollamos artistas’. Están perdiendo sensibilidad, porque al fin y al cabo lo que importa son los números” expresó sobre su experiencia en la industria musical, y agregó "voy a seguir haciendo la música que me hace feliz", concluyó la artista en comentarios de su publicación en las redes sociales.