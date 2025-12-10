Ciudad recuperó otra casa usurpada y un predio del Estado donde funcionaba un estacionamiento ilegal + Seguir en









La vivienda estaba ocupada desde la pandemia. En tanto que el ocupante de la propiedad estatal tenía la concesión vencida, pero seguía facturando. "En la Ciudad, se cumple la ley”, remarcó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El operativo de desalojo de la vivienda se llevó a cabo en la calle Virgilio 2938 de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó este miércoles una propiedad en el barrio de Villa Real que estaba usurpada por un grupo de la comunidad gitana y un predio estatal debajo de la autopista Perito Moreno, en Villa Luro, donde funcionaba una playa de estacionamiento que tenía la concesión vencida y seguía cobrando. "En la Ciudad, se cumple la ley”, remarcó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El desalojo de la casa, ubicada en la calle Virgilio 2938, fue ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°80. El operativo es el número 525 de la actual gestión y lo llevaron adelante efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Espacio Público e Higiene Urbana, Emergencias, Bomberos y la Red de Atención.

De acuerdo a información del GCBA, el contrato original de alquiler del inmueble, ubicado a media cuadra de la avenida Francisco Beiró, había vencido durante la pandemia. Desde entonces, la ocupante no solo se resistía a abandonar la casa sino que, en este tiempo, alojó a otros usurpadores.

En paralelo, la Ciudad volvió a tomar posesión de un predio estatal ubicado en Ramón Falcón 4785 que el concesionario se negaba a devolver. En el lugar funcionaba una playa de estacionamiento que continuaba cobrando, pese a tener el permiso vencido desde octubre. Ahora será utilizado nuevamente como playa de remisión de Tránsito de la Ciudad, conforme a la Ley 6.036.

propiedad desalojada caba Jorge Macri sobre los desalojos de propiedades ocupadas: "En la Ciudad, se cumple la ley” “No vamos a tolerar que ninguna propiedad de esta Ciudad vuelva a ser o permanezca usurpada. Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad y el orden”, dijo el alcalde tras los operativos. Y agregó: “Nosotros tomamos una decisión política clara: en la Ciudad, se cumple la ley”.

En menos de dos años fueron recuperados, entre otros inmuebles, el edificio de 12 pisos conocido como el “Elefante Blanco” en Belgrano, que estuvo usurpado medio siglo; la Casa Blaquier, en el Casco Histórico; la llamada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya; un sector del Mercado de Bonpland de Palermo y un predio de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan. Además fueron devueltos a sus dueños exhoteles en Constitución, San Telmo y Flores donde se vendían drogas o se ejercía la prostitución, al igual que inmuebles en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas y Balvanera, entre otros barrios, y el predio conocido como “La Lechería” en Villa del Parque. Simultáneamente, el Gobierno porteño realizó 13 megaoperativos para desalojar a más de 18 mil manteros en zonas clave como Once, Flores (en la avenida Avellaneda y sus inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos.