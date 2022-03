Claudio Caniggia negó las acusaciones por abuso sexual que le formuló Mariana Nannis

Claudio Paul Caniggia. Claudio Paul Caniggia.

Según la acusación, al regresar de la fiesta, Caniggia violó a Nannis en el departamento en el que ambos vivían en el Hotel Faena, de Puerto Madero. En cambio, describió una serie de argumentos con los que pretendió demostrar que las fechas no coincidían y atribuyó esa supuesta "confusión" a la elaboración de un relato falaz por parte de Nannis y de sus amigas que corroboraron su acusación.

Caniggia denunció por "falso testimonio agravado" a las amigas de Nannis e incluso pidió que fueran detenidas. El ex futbolista atribuyó la denuncia a una disputa del matrimonio disuelto por la repartición de los bienes gananciales y, en ese sentido, señaló que durante el largo tiempo en que convivieron nunca hubo una denuncia de malos tratos ni, menos aún, agresiones sexuales. Además, aportó documentación sobre tratamientos médicos con la que buscó descalificar que hubieran tenido como origen supuestos golpes por los que Nannis lo acusa.

Mariana Nannis.jpg Mariana Nannis.

El ex jugador explicó que algunas lesiones que exhibió en fotografías su ex esposa obedecían, en realidad, a un tratamiento en la piel al que se había sometido y no tenían relación con supuestos golpes. Asistido por el abogado Fernando Burlando, el ex futbolista propuso una batería de medidas de prueba para probar lo que, aseguró, es su estado de inocencia. En la audiencia no estuvo presente, porque el Código no se lo permite, el abogado Carlos Broitman, quien representa a la querella de Mariana Nannis.

Según la imputación, tras aquella fiesta de bodas en el hipódromo, Caniggia "intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, pero ante la negativa de ella le dijo 'te voy a matar hija de puta' (sic) y le propinó golpes de puño en el rostro que no llegaron a impactar allí, ya que ella se cubría con las manos, dando finalmente los golpes en los brazos y las manos de la víctima". Luego, según denunció Nannis, la accedió carnalmente por la fuerza y cuando la mujer le advirtió que lo iba a denunciar, Caniggia la amenazó: "si haces la denuncia tu cabeza va a rodar" y "si salís por esa puerta te voy a mandar a matar".