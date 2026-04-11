El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta una jornada templada y estimada en 23 grados de máxima, a la espera de posibles lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por precipitaciones y vientos para siete provincias.
¿Vuelve el agua al AMBA?: alerta meteorológica por lluvias y vientos en siete provincias
El AMBA encara una jornada con máxima de 23 grados. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y vientos.
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Vuelve el calorcito al AMBA: se esperan máximas de hasta 25 grados y sin lluvias
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Fuerte baja de temperatura en el AMBA: mínima de 15 grados y alerta meteorológica por tormentas en el resto del país
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Este sábado se esperan marcas entre los 13 y 23 grados, con probabilidad de chaparrones por la noche (10%-40%). El domingo se ubicará entre los 17 y 25 grados y el lunes podría llegar a 24 de máxima. Para el resto de la semana, se espera esta misma máxima y una mínima entre los 18 y 16 grados.
Alerta por tormentas: las provincias afectadas
El SMN alertó por tormentas para San Luis, Córdoba, sur de Formosa, Chaco, norte de Corrientes y Misiones. Allí se esperan "abundantes precipitaciones en cortos periodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas" a la par de una precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.
También se esperan vientos para Chubut, provenientes del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
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