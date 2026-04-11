¿Vuelve el agua al AMBA?: alerta meteorológica por lluvias y vientos en siete provincias + Seguir en









El AMBA encara una jornada con máxima de 23 grados. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y vientos.

La máxima para el sábado está en 23 grados. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta una jornada templada y estimada en 23 grados de máxima, a la espera de posibles lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por precipitaciones y vientos para siete provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este sábado se esperan marcas entre los 13 y 23 grados, con probabilidad de chaparrones por la noche (10%-40%). El domingo se ubicará entre los 17 y 25 grados y el lunes podría llegar a 24 de máxima. Para el resto de la semana, se espera esta misma máxima y una mínima entre los 18 y 16 grados.

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Las lluvias y tormentas se afianzan en algunos sectores del país mientras el aire cálido invade el territorio nacional.



Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/5qPiLTEmBw — Meteored Argentina (@MeteoredAR) April 11, 2026 Alerta por tormentas: las provincias afectadas El SMN alertó por tormentas para San Luis, Córdoba, sur de Formosa, Chaco, norte de Corrientes y Misiones. Allí se esperan "abundantes precipitaciones en cortos periodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas" a la par de una precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.

También se esperan vientos para Chubut, provenientes del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.