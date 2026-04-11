SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de abril 2026 - 09:31

¿Vuelve el agua al AMBA?: alerta meteorológica por lluvias y vientos en siete provincias

El AMBA encara una jornada con máxima de 23 grados. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y vientos.

La máxima para el sábado está en 23 grados.

La máxima para el sábado está en 23 grados.

Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta una jornada templada y estimada en 23 grados de máxima, a la espera de posibles lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por precipitaciones y vientos para siete provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Este sábado se esperan marcas entre los 13 y 23 grados, con probabilidad de chaparrones por la noche (10%-40%). El domingo se ubicará entre los 17 y 25 grados y el lunes podría llegar a 24 de máxima. Para el resto de la semana, se espera esta misma máxima y una mínima entre los 18 y 16 grados.

Informate más
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2042928954382635054&partner=&hide_thread=false

Alerta por tormentas: las provincias afectadas

El SMN alertó por tormentas para San Luis, Córdoba, sur de Formosa, Chaco, norte de Corrientes y Misiones. Allí se esperan "abundantes precipitaciones en cortos periodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas" a la par de una precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.

También se esperan vientos para Chubut, provenientes del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias