Cocaína adulterada: familiares de detenidos cortaron ruta 8 y Buen Ayre

En diálogo con C5N, una de las mujeres en el corte explicó el por qué de la protesta. "A mí me allanaron mi casa ayer y se llevaron a mi marido y él no tiene nada que ver. Fue al voleo, no tenían orden de allanamiento, ni nada. Le encontraron tres kilos de droga plantada. La policía la puso ahí", denunció.

buen ayre.jpg

En un momento de tensión, los manifestantes atacaron a un camionera que intentó pasar y le rompieron un vidrio con un piedrazo, lo que provocó que el chofer se bajara del vehículo con un palo. La policía intentó frenar el enfrentamiento.

Al menos diez detenciones se registraron ayer en la localidad bonaerense de Loma Hermosa en el marco de una serie de allanamientos. Cuatro de ellos ya fueron liberados.

Los operativos fueron llevados a cabo en un asentamiento de Tres de Febrero, en la zona oeste del Conurbano, donde se detectó un bunker que ya había sido allanado el mes pasado en el marco de otra investigación judicial.

Además de las detenciones durante el allanamiento, se logró el secuestro de varios envoltorios de lo que sería cocaína y la que va a ser peritada para saber si está adulterada, con qué, y si además, es la misma que consumieron las personas fallecidas y las que se encuentran internadas por intoxicación en diferentes hospitales bonaerenses.

Se supo que los envoltorios secuestrados durante el operativo serían similares a uno que aportó el familiar de una de las víctimas fatales. Los detenidos en el día de ayer aún esperan para ser indagados por el fiscal de la causa.

La causa de la cocaína adulterada ya dejó 23 muertos y más de 80 internados en distintos hospitales del conurbano bonaerense. Aún se estudia cuál fue exactamente la sustancia que se utilizó para el corte de la droga.