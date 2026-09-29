CODEM ANSES en octubre de 2026: cómo descargar e imprimir la constancia de obra social con DNI o CUIL

El CODEM de ANSES permite consultar la obra social asignada y descargar una constancia digital. El trámite es gratuito, online y no requiere firma ni sello.

El CODEM puede obtenerse desde la web de ANSES con los datos del titular y permite consultar también a los familiares incluidos en la cobertura.

El Comprobante de Empadronamiento (CODEM) es una constancia digital de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que permite conocer cuál es la obra social registrada para una persona y qué integrantes de su grupo familiar aparecen asociados a la cobertura. El documento puede ser solicitado para distintos trámites vinculados con la atención médica.

La consulta se realiza completamente por Internet y no hace falta concurrir a una oficina de ANSES . Además, el organismo confirmó que el comprobante descargado desde su plataforma es válido para realizar trámites y no necesita firma ni sello de un empleado.

Para consultar el CODEM hay que ingresar al apartado “Obra Social (CODEM)” del sitio oficial de ANSES. El sistema permite realizar la consulta utilizando los datos identificatorios solicitados y no requiere contar con la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del formulario, se debe ingresar el DNI o CUIL , completar el código de seguridad que aparece en pantalla y seleccionar la opción para continuar. Luego, el sistema muestra la información correspondiente a la obra social registrada y, cuando corresponde, los integrantes del grupo familiar.

El trámite está disponible para trabajadores en actividad, titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados y pensionados que tengan una obra social registrada. La cobertura también puede extenderse a los familiares que cumplan las condiciones establecidas.

Instructivo para descargar el PDF del CODEM sin firma ni sello

Una vez realizada la consulta y mostrada la información, el sistema permite descargar o imprimir la constancia. Para conservar una copia digital, se puede seleccionar el ícono de impresión y elegir la alternativa para guardar el documento como archivo PDF.

El archivo puede almacenarse en una computadora o teléfono celular y utilizarse posteriormente cuando sea necesario. ANSES aclaró que el comprobante obtenido de manera digital es válido para cualquier tipo de trámite y no requiere una firma ni un sello adicional.

El procedimiento es gratuito y puede hacerse desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Por ese motivo, no es necesario contratar gestores ni solicitar un turno para realizar una simple consulta o descargar la constancia.

Qué datos familiares figuran en el comprobante de empadronamiento

El CODEM contiene información del titular, la obra social asignada o elegida y los integrantes del grupo familiar que figuran registrados en la cobertura. De esta manera, la constancia permite verificar que los datos que aparecen en el sistema sean correctos.

Entre los familiares que pueden aparecer se encuentran el cónyuge o conviviente, los hijos solteros menores de 21 años y aquellos de hasta 25 años que continúan sus estudios. También pueden figurar hijos con discapacidad sin límite de edad, según las condiciones correspondientes.

Si algún dato del grupo familiar no está actualizado, ANSES contempla mecanismos para solicitar su modificación. En esos casos, el organismo indica que determinados trámites pueden realizarse mediante Atención Virtual, especialmente cuando se necesita incorporar o modificar integrantes de la cobertura.