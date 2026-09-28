Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en octubre un aumento del 1,66%, correspondiente al esquema de movilidad previsional. A la actualización se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto final dependerá del tipo de prestación.
Pensiones ANSES en octubre: quiénes cobran más de $500.000 con el nuevo aumento y el bono
Las Pensiones No Contributivas aumentan 1,66% en octubre y suman un bono de $70.000. La PNC para Madres de 7 hijos llegará a $505.748,51.
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Entre las pensiones alcanzadas, la prestación destinada a Madres de 7 hijos será la que supere los $500.000. Con el incremento, tendrá un haber de $435.748,51 y, al incorporar el bono, llegará a $505.748,51.
¿De cuánto es el aumento para las Pensiones No Contributivas?
En octubre, las PNC se actualizan un 1,66%. El porcentaje surge de la movilidad previsional vinculada a la inflación y también impacta sobre otros haberes y prestaciones de ANSES.
Para las PNC por Invalidez y Vejez, que equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio, el monto básico pasará a $305.023,96. Con el refuerzo extraordinario de $70.000, el total será de $375.023,96.
El bono se mantiene en $70.000 y se suma al haber actualizado. Por ese motivo, el incremento porcentual efectivo del ingreso total resulta menor al 1,66%, ya que el refuerzo no aumenta junto con la movilidad.
PNC para Madres de 7 hijos: cómo se integra el haber de $505.748,51
La PNC para Madres de 7 hijos equivale al 100% del haber mínimo previsional. Luego del aumento de octubre, el monto básico será de $435.748,51.
A esa suma se incorpora el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso mensual total a $505.748,51. Es la prestación dentro de las PNC mencionadas que permite superar la barrera de los $500.000 en octubre.
Además, las beneficiarias que cumplan las condiciones correspondientes pueden acceder a otros beneficios, como la Tarjeta Alimentar, cuyo otorgamiento depende de los requisitos vigentes y de la situación familiar registrada.
Montos confirmados para Invalidez, Vejez y PUAM en octubre
Las PNC por Invalidez y Vejez tendrán un haber básico de $305.023,96 y alcanzarán los $375.023,96 con el bono. El pago se realizará de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES y según la terminación del DNI.
Por su parte, la PUAM tendrá en octubre un monto de $348.598,81. Al igual que ocurre con las prestaciones alcanzadas por el refuerzo, el monto que finalmente perciba cada titular dependerá de si corresponde el bono extraordinario y de la prestación específica.
Los titulares de PNC comenzarán a cobrar el jueves 8 de octubre. El calendario establece que quienes tengan DNI terminados en 0 y 1 cobrarán ese día; los terminados en 2 y 3, el viernes 9; 4 y 5, el martes 13; 6 y 7, el miércoles 14; y 8 y 9, el jueves 15 de octubre.