Pensiones ANSES en octubre: quiénes cobran más de $500.000 con el nuevo aumento y el bono

Las Pensiones No Contributivas aumentan 1,66% en octubre y suman un bono de $70.000. La PNC para Madres de 7 hijos llegará a $505.748,51.

Las PNC tendrán un aumento del 1,66% en octubre y algunas prestaciones superarán los $500.000 con el bono extraordinario.

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recibirán en octubre un aumento del 1,66% , correspondiente al esquema de movilidad previsional. A la actualización se suma el bono extraordinario de $70.000 , por lo que el monto final dependerá del tipo de prestación.

Entre las pensiones alcanzadas, la prestación destinada a Madres de 7 hijos será la que supere los $500.000. Con el incremento, tendrá un haber de $435.748,51 y, al incorporar el bono, llegará a $505.748,51 .

En octubre, las PNC se actualizan un 1,66% . El porcentaje surge de la movilidad previsional vinculada a la inflación y también impacta sobre otros haberes y prestaciones de ANSES.

Para las PNC por Invalidez y Vejez , que equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio, el monto básico pasará a $305.023,96 . Con el refuerzo extraordinario de $70.000, el total será de $375.023,96 .

El bono se mantiene en $70.000 y se suma al haber actualizado. Por ese motivo, el incremento porcentual efectivo del ingreso total resulta menor al 1,66%, ya que el refuerzo no aumenta junto con la movilidad.

PNC para Madres de 7 hijos: cómo se integra el haber de $505.748,51

La PNC para Madres de 7 hijos equivale al 100% del haber mínimo previsional. Luego del aumento de octubre, el monto básico será de $435.748,51.

A esa suma se incorpora el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso mensual total a $505.748,51. Es la prestación dentro de las PNC mencionadas que permite superar la barrera de los $500.000 en octubre.

Además, las beneficiarias que cumplan las condiciones correspondientes pueden acceder a otros beneficios, como la Tarjeta Alimentar, cuyo otorgamiento depende de los requisitos vigentes y de la situación familiar registrada.

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Montos confirmados para Invalidez, Vejez y PUAM en octubre

Las PNC por Invalidez y Vejez tendrán un haber básico de $305.023,96 y alcanzarán los $375.023,96 con el bono. El pago se realizará de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES y según la terminación del DNI.

Por su parte, la PUAM tendrá en octubre un monto de $348.598,81. Al igual que ocurre con las prestaciones alcanzadas por el refuerzo, el monto que finalmente perciba cada titular dependerá de si corresponde el bono extraordinario y de la prestación específica.

Los titulares de PNC comenzarán a cobrar el jueves 8 de octubre. El calendario establece que quienes tengan DNI terminados en 0 y 1 cobrarán ese día; los terminados en 2 y 3, el viernes 9; 4 y 5, el martes 13; 6 y 7, el miércoles 14; y 8 y 9, el jueves 15 de octubre.