Topes de ANSES: ¿Cuál es el monto máximo de ingresos para cobrar Asignaciones Familiares?

Desde octubre, se aumentó en 1,66% en los topes de ingresos para cobrar Asignaciones Familiares.

ANSES modificó los límites de ingresos para acceder a las Asignaciones Familiares del SUAF desde octubre de 2026.

Las Asignaciones Familiares del SUAF tendrán nuevos límites de ingresos desde octubre de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una actualización del 1,66% sobre los rangos y montos, de acuerdo con la Resolución 283/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Con la modificación, el tope individual será de $3.209.863 , mientras que el límite máximo correspondiente a los ingresos del grupo familiar llegará a $6.419.726 . Estos valores determinan quiénes pueden continuar dentro del esquema de asignaciones familiares.

Desde octubre, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) tendrá un límite máximo de $6.419.726 para acceder a las asignaciones familiares correspondientes al SUAF. Este cálculo contempla los ingresos de los integrantes que forman parte del grupo familiar.

Al mismo tiempo, existe un límite individual que funciona de manera independiente. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera los $3.209.863 mensuales , el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, incluso cuando la suma de los ingresos de todos los integrantes no supere el máximo familiar.

La actualización también modifica los distintos rangos utilizados para determinar cuánto corresponde cobrar por cada prestación. Por eso, estar debajo del tope máximo no significa necesariamente recibir el mismo monto: el valor de la asignación depende del rango de ingresos en el que se encuentre cada familia .

Qué pasa si supero el tope máximo de $3.209.863

El límite individual tiene una particularidad importante: un solo ingreso superior a $3.209.863 puede dejar fuera del SUAF a todo el grupo familiar. La normativa establece expresamente esta exclusión aunque el ingreso total de la familia permanezca por debajo del tope de $6.419.726.

Por ejemplo, si una familia tiene ingresos conjuntos inferiores al máximo familiar, pero uno de sus integrantes registra una remuneración mensual de $3.300.000, se supera el límite individual y el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares alcanzadas por este régimen.

Por ese motivo, es importante considerar los ingresos de cada integrante por separado y la suma total del grupo familiar. La situación puede cambiar cuando se modifica una remuneración, se incorpora un nuevo ingreso o se produce alguna variación en la situación laboral de los progenitores.

Requisitos para mantener el cobro del SUAF y Asignaciones Familiares

Para continuar cobrando el SUAF, la familia debe encontrarse dentro de los límites de ingresos establecidos y tener correctamente acreditados ante ANSES los vínculos familiares correspondientes. El organismo considera los ingresos de ambos progenitores para determinar el Ingreso del Grupo Familiar.

Entre los ingresos que pueden ser considerados aparecen las remuneraciones de trabajadores en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones, prestaciones por desempleo, determinados planes sociales y rentas de referencia de trabajadores autónomos y monotributistas, entre otros conceptos previstos por la normativa.

También es fundamental mantener actualizados los datos personales y familiares. ANSES establece mecanismos para acreditar vínculos y situaciones particulares, mientras que determinadas prestaciones, como la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, tienen un tratamiento diferente y no están alcanzadas por el tope general de ingresos.