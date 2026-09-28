ANSES realiza operativos de atención en todo el país hoy, 28 de septiembre: cuáles son los trámites que se pueden resolver

Qué gestiones se pueden hacer en los puntos territoriales y las gestiones disponibles a través de la web.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) puso en marcha este lunes 28 de septiembre una nueva jornada de operativos territoriales en diferentes puntos del país. La iniciativa busca acercar la atención oficial a los vecinos para que puedan resolver trámites de forma presencial y sin complicaciones en sus propias localidades.

Para hacer cualquier consulta o trámite en estas unidades móviles , los titulares solo deben acercarse con su DNI y la documentación correspondiente según la gestión a realizar. De esta forma, el organismo busca descongestionar las oficinas fijas y dar una respuesta rápida en el territorio.

Durante estas jornadas territoriales, el personal del organismo atiende consultas y permite gestionar trámites clave de la Seguridad Social. Entre las gestiones disponibles se encuentran el asesoramiento sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo , como así también las asignaciones familiares y de pago único por Nacimiento, Matrimonio o Adopción.

También están habilitadas las mesas para presentar el certificado escolar, pedir el cambio de lugar de cobro , nombrar apoderados y generar la Clave de la Seguridad Social. A su vez, se puede sacar la constancia de obra social y poner al día los datos personales en el sistema.

Las ubicaciones exactas de las unidades móviles, junto a sus respectivos días y horarios de atención en cada provincia, se actualizan en la web oficial de ANSES, dentro de la solapa de operativos territoriales .

El organismo recomienda verificar los requisitos documentales de cada trámite antes de concurrir a los puntos de atención para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Mi ANSES: todos los trámites que pueden resolverse desde la web

Para quienes prefieran evitar el traslado presencial, la plataforma Mi ANSES y la app para el celular funcionan las 24 horas. Desde este espacio se pueden resolver consultas frecuentes como la descarga gratuita de la constancia de CUIL, el seguimiento del estado de un expediente o la consulta detallada de los montos percibidos por la AUH, la Tarjeta Alimentar y la Ayuda Escolar.

A través de la plataforma también es posible realizar el cambio de medio de cobro y subir la Libreta AUH completa con los controles de salud y escuela. Asimismo, cuenta con el servicio de Atención Virtual, que funciona todos los días hábiles de 0 a 20 horas para recibir asistencia remota ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.