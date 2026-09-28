Complemento Leche de ANSES en octubre 2026: nuevo monto de $59.063 y total a cobrar con Tarjeta Alimentar + Agregar ámbito en









El depósito del Plan 1000 Días se acredita junto con la AUH o AUE y no requiere presentar un trámite adicional para acceder.

El apoyo alimentario sube a $59.063 por menor y se combina con la AUH y la Tarjeta Alimentar. Unsplash

Una nueva actualización de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modifica desde octubre los valores que reciben las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el apoyo alimentario del Plan 1000 Días. El incremento es del 1,66% y surge de la movilidad aplicada a las asignaciones familiares.

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Así, el Complemento Leche pasa de $58.098 a $59.063 por cada hijo de hasta 3 años. El beneficio se deposita de forma automática junto con la asignación y alcanza a titulares de la AUH con niños dentro de esa edad y a quienes perciben la Asignación por Embarazo (AUE). Para una familia con un solo hijo, el ingreso mensual puede componerse de tres pagos: AUH, Complemento Leche y Tarjeta Alimentar.

ANSES AUH y AUE: a quiénes corresponde el aumento del Plan 1000 Días El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días. ANSES establece que les corresponde a las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social y a las titulares de la AUH por cada hijo de hasta 3 años. El pago se efectúa en la misma cuenta donde se cobra la asignación y no requiere un trámite adicional.

De cara a octubre, el monto queda en $59.063 por cada menor alcanzado. El aumento frente a septiembre es de $965, equivalente al 1,66% aplicado para las asignaciones que se pagan desde octubre. La Resolución 283/2026 oficializó ese porcentaje y dispuso la actualización de los montos. La AUH general también sube 1,66% y queda en $156.588 por hijo. La Tarjeta Alimentar, en cambio, mantiene $72.250 para hogares con un hijo. Para dos hijos son $113.299 y para tres o más, $149.425.

En el caso de la AUE, el Complemento Leche también se paga de forma automática durante el período en que corresponde la prestación. La Tarjeta Alimentar tiene sus propios criterios: para una embarazada, el beneficio se incorpora desde el tercer mes y el monto vigente para una titular con un hijo alcanzado es de $72.250. Así, el esquema de octubre combina prestaciones con reglas distintas: la AUH y el complemento se actualizan, mientras la Tarjeta Alimentar conserva sus valores.

Cuánto cobro de bolsillo en octubre por un hijo de hasta 3 años En el esquema habitual, ANSES paga mensualmente el 80% de la AUH y reserva el 20% restante hasta que se acreditan los controles exigidos. Sobre un monto de $156.588, el pago directo es de $125.270,40 y quedan $31.317,60 reservados. A esa cifra se suman los $59.063 del Complemento Leche y los $72.250 de la Tarjeta Alimentar. Para un hogar con un solo hijo de hasta 3 años, el ingreso directo llega a $256.583,40 en octubre cuando se aplica la retención del 20%. Desde marzo, ANSES aplica un sistema de verificación automática de los controles sanitarios y el esquema de vacunación para niños de hasta 4 años inclusive, mediante información remitida por el Ministerio de Salud. AUH con y sin retención del 20%: cuáles son los montos finales La diferencia entre ambos escenarios es de $31.317,60 por hijo. Con la retención, la familia recibe $125.270,40 de AUH, más $59.063 del apoyo alimentario y $72.250 de la Tarjeta Alimentar. El total en mano es de $256.583,40. Cuando ANSES cuenta con los controles sanitarios informados por Salud y se cumplen las condiciones, ese 20% puede acreditarse automáticamente. La asignación mensual pasa a $156.588 y el ingreso total, con los otros dos componentes, llega a $287.901. La retención no desaparece para todos por el solo hecho de cobrar AUH. La regla sigue siendo que el 20% se reserva y se libera cuando se acreditan las condicionalidades. Lo nuevo es que ANSES puede verificar esos requisitos de manera automática. Si no cuenta con la información necesaria, el titular puede acreditar los controles mediante la Libreta AUH.

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