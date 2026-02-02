Incendio y evacuación masiva en Palermo tras un accidente doméstico en una cocina + Seguir en









Ocurrió este mediodía en la Avenida Santa Fe 3373, entre Vidt y Jerónimo Salguero. Una mujer quedó atrapada y lograron rescatarla sin lesiones.

Incendio en Avenida Santa Fe 3373, entre Vidt y Jerónimo Salguero, barrio de Palermo.

Se registró un incendio en un edificio de Avenida Santa Fe 3373, en el barrio porteño de Palermo, el cual produjo la evacuación de al menos 50 personas, el despliegue de una docena de ambulancias y un operativo conjunto de bomberos y policía.

Tres personas tuvieron que ser asistidas por inhalación de humo, entre ellas una mujer que permaneció atrapada durante varios minutos en el piso afectado. “Se evacuaron 50 personas del edificio, entre adultos y menores”, informó Alberto Crescenti, el titular del SAME, quien además, dijo que el incendio fue finalmente controlado y sofocado sin mayores complicaciones.

Según confirmaron fuentes del SAME, el incendio se inició este mediodía, en la cocina del departamento 11 A generando la alarma entre los vecinos y provocando una rápida respuesta de los servicios públicos. El edificio de 12 plantas permanece cerrado hasta la finalización de las tareas de ventilación y control de posibles focos secundarios.

El momento del incendio en el edificio de Palermo En el video se pudo observar cómo el humo envolvió al edificio e invadió todo el hall, en donde trabajaban los bomberos.

video incendio edificio palermo

