Envejece como el vino: las claves del entrenamiento de Brad Pitt para mantenerse en forma después de los 60

No sólo depende de la genética. Conocé el método que utiliza el actor para mantenerse joven y fuerte.

Brad Pitt ha sido sinónimo de presencia física imponente , versatilidad actoral y un cuidado estético que desafía el paso del tiempo. A sus más de 60 años, sigue destacándose no solo por su talento sino también por la fortaleza y definición de su cuerpo, algo que exige una rutina de entrenamiento y una vida fitness .

Su buena genética suma, pero no sería suficiente sin la dedicación diaria que le impone a su salud y condición. Para sostener ese físico admirado, Pitt no depende de milagros: sigue una rutina rigurosa de ejercicios, ajustada y planeada, que le permite combinar fuerza, resistencia y movilidad con un cuerpo firme y funcional.

Los secretos de entrenamiento del actor para mantenerse en forma a los 60 años.

Su entrenamiento gira en torno al principio del ejercicio dividido (split), donde cada día se concentra en un grupo muscular diferente (pecho, espalda, brazos, etc.), permitiendo así que cada zona tenga tiempo suficiente de recuperación.

Dentro de sus sesiones, Brad prioriza ejercicios compuestos , es decir, aquellos que trabajan múltiples músculos al mismo tiempo, como flexiones de brazos, fondos y peso muerto. Estos ejercicios ayudan a mantener un desarrollo armónico, postura correcta y funcionalidad en el cuerpo.

Pero no todo es fuerza: el cardio también tiene su lugar en su esquema. Los incorpora con moderación (correr, bicicleta) para mantener bajo el porcentaje de grasa corporal sin sacrificar masa muscular.

Además, para trabajar la flexibilidad, el control corporal y el componente mental, el actor utiliza movimientos influenciados por artes marciales y secuencias similares al yoga dinámico (lo que su entrenador llama “yoga para el combate”), que sirven como calentamiento, estiramiento y enfoque mental previo a sus entrenamientos pesados.

Además del entrenamiento: la dieta balanceada del actor

La alimentación es el otro pilar que sostiene su estado físico. La dieta de Brad Pitt es sencilla pero eficaz: se fundamenta en proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables.

Una combinación muy conocida en su dieta incluye pollo, brócoli y arroz integral, un clásico que aporta aminoácidos, vitaminas, fibra y energía sin exceso calórico. También incorpora grasas buenas (palta, frutos secos, aceite de oliva), evita alimentos ultraprocesados y mantiene hábitos como el té matcha, jugo de arándanos e hidratación constante.