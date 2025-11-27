El rey Carlos III quiere a las princesas Beatriz y Eugenia en un papel más activo tras la salida del príncipe Andrés + Seguir en











Los escándalos del príncipe Andrés pusieron en jaque al rey Carlos III, quien busca darle más relevancia en la Corona a sus sobrinas, las princesas Beatriz y Eugenia.

El rey Carlos III quiere reordenar la Casa Windsor y dar más visibilidad a las princesas Beatriz y Eugenia, las hijas del controvertido príncipe Andrés, en un momento crucial para la Corona. Esta decisión no es un capricho, sino una respuesta pragmática al panorama actual.

La monarquía británica está en una etapa de transformación forzada. El rey Carlos III busca en este contexto sumar miembros activos a la llamada "Firma". En el centro de esta jugada se encuentran las princesas Beatriz y Eugenia, hijas de Sarah Ferguson y del príncipe Andrés, un personaje que sólo ha sumado polémicas a la realeza.

Hasta ahora, la estrategia del Palacio de Buckingham se había centrado en una monarquía más reducida, protagonizada por el rey, la reina Camila y los príncipes de Gales, Guillermo y Kate. Sin embargo, la salud del propio rey y las demandas interminables del calendario oficial están obligando a revisar esta hoja de ruta. La intención de Carlos III pasa por otorgar un papel más activo y con mayor exposición pública a sus sobrinas.

El desafío es grande, ya que la Constitución británica establece que solo la esposa del soberano y los cuatro siguientes en la línea de sucesión que sean mayores de 21 años pueden actuar como Consejeros de Estado, cubriendo las funciones del rey si este se ausenta o está indispuesto.

Si bien el Parlamento modificó la ley en 2022 para incluir a la princesa Ana y el príncipe Eduardo, la idea de incluir a Beatriz y Eugenia en tareas de patronazgo o incluso en la apertura del Parlamento como "counselors" significa un problema legal y protocolar.

princesa beatriz y eugenia Vanity Fair España La Relevancia de la princesa Beatriz y Eugenia Las princesas, a pesar de haber mantenido históricamente perfiles más bajos y de tener sus propios trabajos por fuera de la Corona tienen un as bajo la manga: son las únicas de su generación con títulos de princesa que no han roto lazos ni han generado escándalos. Beatriz, casada con Edoardo Mapelli Mozzi, y Eugenia, con Jack Brooksbank, han sabido mantener una buena imagen y con discreción. Si bien no se espera que abandonen sus vidas laborales ni sus residencias privadas, el aumento de compromisos oficiales sería un hecho. De esta forma, la intención es sumar manos a la agenda real, especialmente en el ámbito de las organizaciones benéficas y el apoyo a causas sociales.

