Cómo funciona BAX, el nuevo sistema de inteligencia artificial para hacer trámites en CABA + Agregar ámbito en









Esta herramienta interactiva agiliza la gestión de turnos, denuncias y solicitudes de servicios. Además, facilita la descarga de documentación personal y brinda respuestas oficiales mediante comandos de voz o texto.

BAX: la Inteligencia Artificial de CABA para que los porteños puedan hacer trámites de manera más simple y personalizada.

El gobierno de la Ciudad presentó BAX, una plataforma impulsada por inteligencia artificial que transforma la gestión pública de los vecinos. A través de un chat de texto o comandos de voz, la herramienta unifica los principales servicios digitales porteños en un solo lugar. Esto permite gestionar turnos, reportar reclamos, descargar documentos y consultar información oficial de manera ágil, simple y a la medida de cada usuario.

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“Hoy arranca una nueva etapa en la Ciudad. Creemos que la tecnología tiene sentido cuando nos hace la vida más simple. Por eso, presentamos BAX”, expresó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la Usina del Arte, en La Boca. “En Buenos Aires no miramos los cambios desde afuera: los lideramos. Somos la primer ciudad del mundo en incorporar la tecnología de esta manera, con este nivel de integración conversacional y transaccional”, añadió.

La presentación oficial contó con la presencia del jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y del secretario de Innovación y Transformación Digital, Raúl Piola. Precisamente, fue esa Secretaría la encargada del desarrollo de BAX, que estrena una interfaz conversacional por voz capacitada para responder sobre servicios públicos, agenda cultural, accesibilidad y asistencia social. El sistema de inteligencia artificial se nutre de los portales del Gobierno de la Ciudad y actualiza sus contenidos en tiempo real. Al respecto, Jorge Macri destacó que “BAX es una plataforma viva, aprende, mejora y va agregando servicios".

BAX, la IA de CABA para que los porteños puedan hacer trámites de manera más simple y personalizada. Respecto al impacto diario de la herramienta, Jorge Macri enfatizó: “Lo que antes llevaba 15 minutos o más, hoy lo resolvés en un minuto. Cuando ganás tiempo, cuando las cosas son más simples, cuando todo está más ordenado y en un solo lugar, cuando todo eso pasa, sin duda, vivís mejor. Y esto recién empieza”. En sintonía con esto, el mandatario concluyó: “No queremos una Ciudad más tecnológica porque sí. Queremos una Ciudad más abierta, más moderna, integrada y fácil para vos. La Ciudad de la innovación es la que devuelve más tiempo a sus vecinos porque tiene un Estado eficiente y ordenado”.

Entre sus principales funciones, BAX permite agendar turnos y centralizar credenciales o documentos digitales, como partidas de nacimiento y certificados de vacunación. Además, los usuarios pueden reportar incidentes urbanos adjuntando fotos para un seguimiento en tiempo real, o explorar propuestas de entretenimiento mediante LINDA, la agenda cultural porteña.

"Este lanzamiento representa una nueva manera de vincularse con la Ciudad. Queremos que los vecinos encuentren en una sola aplicación todo lo que necesitan para realizar gestiones, acceder a servicios e informarse con una experiencia más simple, cercana y personalizada", detalló Piola. Paso a paso: Cómo empezar a usar BAX Descarga y registro: Buscala en Google Play o App Store como "BAX, la IA de la Ciudad". Para ingresar, usá tu clave habitual de miBA . Si validás tu identidad (nivel 3), vas a poder ver todos tus documentos digitales en un solo lugar.

Por texto o voz: Desde la pantalla principal podés chatear o mandar un audio. Pedí turnos, consultá cortes de tránsito o reportá un bache mandando una foto directamente.

Secciones clave: En la pestaña "Documentos" tenés todas tus credenciales juntas; en "Actividad" seguís tus trámites en tiempo real; y en "Accesos rápidos" mirás la agenda cultural o el estado del subte. El plan de inteligencia artificial de CABA, área por área Por decisión de Jorge Macri, la Ciudad puso en marcha un plan estratégico para sumar inteligencia artificial en todas sus dependencias. Para esto se creó el Hub de IA, un equipo que une a las áreas con mayor contacto diario con los vecinos (como AGIP, la Agencia de Control, Infracciones, Educación y Desarrollo Urbano). Así se está aplicando este plan en los sectores clave: Educación: Ya se capacitaron más de 30.000 docentes en IA con cursos de nivel internacional. Gracias a esto, los alumnos de primaria y secundaria ya aprenden a usar esta tecnología en el aula como una herramienta de estudio.

Impuestos y Trámites (AGIP): A fin de año debutará un Asistente Virtual para que los contribuyentes resuelvan dudas tributarias. Además, se usará IA de forma interna para revisar expedientes y sumarios, lo que agilizará los tiempos con un control humano estricto del 100% en montos y fechas.

Desarrollo Urbano y Planos: Un chatbot revisará los trámites de obras para detectar si falta documentación. Luego, la IA cruzará los planos con los códigos urbanos para armar un informe técnico preliminar. Esto evita errores manuales y permite que los analistas humanos se enfoquen solo en los casos complejos y en la validación final.

El nuevo Distrito IA: El Gobierno porteño envió un proyecto a la Legislatura para convertir los edificios vacíos del Microcentro en un polo tecnológico. Con rebajas de impuestos y créditos del Banco Ciudad, se buscará atraer a universidades, científicos y startups.