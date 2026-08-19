Cómo saber si te corresponde el extra de $149.000 que da ANSES

La suma nace de la combinación de prestaciones para determinados grupos familiares. Quiénes pueden acceder y cómo consultar el pago.

La Tarjeta Alimentar alcanza en agosto hasta $149.425 para familias con tres o más hijos que cumplen las condiciones establecidas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene durante agosto el esquema de asistencia destinado a familias que reciben determinadas asignaciones sociales.

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Entre los beneficios disponibles se encuentra la Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos a cargo. En el caso de las familias con tres hijos, el importe alcanza los $149.425 .

Además, quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben mensualmente el 80% de la prestación , mientras que el 20% restante queda retenida hasta la presentación de la Libreta AUH.

La Tarjeta Alimentar está destinada a determinados titulares de prestaciones de ANSES y busca garantizar el acceso a alimentos para familias que cumplen con las condiciones establecidas.

Pueden acceder los titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años , quienes perciben la AUH por hijos con discapacidad y las personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.

También están alcanzadas las madres de siete hijos que reciben una Pensión No Contributiva. La acreditación del beneficio es automática, por lo que no es necesario realizar una inscripción previa específica.

Los importes son de $72.250 para un hijo, $113.299 para dos hijos y $149.425 para tres o más hijos. Para quienes reciben la Asignación por Embarazo, el monto es de $72.250.

Cómo solicitar y presentar la Libreta AUH para cobrar el retenido del 20%

La AUH se cobra mensualmente de manera parcial: ANSES deposita el 80% del monto correspondiente y retiene el 20% restante.

El monto retenido puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, documento que permite acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los menores.

Para realizar el trámite, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la información correspondiente a la Libreta. Es importante verificar que los datos del grupo familiar estén actualizados.

Una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación solicitada, ANSES procesa la información para determinar el pago del monto retenido. La fecha de acreditación puede ser posterior a la presentación.

Fechas confirmadas de pago para titulares de AUH y AUE

El calendario de agosto se organiza de acuerdo con el último número del DNI del titular. Los pagos para AUH y AUE avanzan de manera escalonada durante el mes.

Las fechas establecidas son:

DNI terminado en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminado en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminado en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminado en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminado en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminado en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminado en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminado en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminado en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminado en 9: 24 de agosto.

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la prestación correspondiente, por lo que no requiere un trámite adicional. Los titulares pueden consultar el detalle de la liquidación y la fecha de cobro desde Mi ANSES.