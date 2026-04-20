De qué murió Patrick Muldoon, el actor de "Days of Our Lives"

El productor ejecutivo también era reconocido por sus papeles en "Saved by the Bell", "Starship Troopers" y "Melrose Place".

Patrick Muldoon murió a los 57 años tras sufrir un infarto el domingo por la mañana . La noticia, confirmada por el medio estadounidense "Deadline", tomó por sorpresa a la industria de Hollywood y a sus seguidores, especialmente porque se encontraba en una etapa de gran actividad.

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El actor se convirtió en un ícono de las telenovelas estadounidenses como el primer Austin Reed en la exitosa "Days of Our Lives" . También participó en "Saved by the Bell" y "Starship Troopers" , y produjo "El contador de cartas", dirigida por Paul Schrader, y el thriller "Marlowe" , protagonizado por Liam Neeson.

El fallecimiento de Patrick Muldoon se produjo de forma inesperada. Según los informes médicos, el ataque al corazón fue fulminante y ocurrió en un momento en el que el actor no presentaba problemas de salud conocidos.

Solo dos días antes de su muerte, se mostró activo y entusiasmado en sus redes sociales, compartiendo detalles en Instagram sobre su nuevo proyecto.

"Estoy muy emocionado de formar parte de este increíble proyecto, Kockroach , dirigido por Matt Ross y protagonizado por Chris Hemsworth , Taron Edgerton , Zazzie Beetz y Alec Baldwin" , detalla la publicación.

Embed - Patrick Muldoon on Instagram: "So excited to be a part of this amazing project KOCKROACH directed by Matt Ross starring Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz And Alec Baldwin. Filming now in Australia @chrishemsworth @taron.egerton @zaziebeetz #tarinedgerton #chrishemsworth #mattross #producer" View this post on Instagram

Su paso por "Days of Our Lives"

Uno de los éxitos más destacados de Patricj Muldoon fue "Days of Our Lives", emitida por la cadena NBC desde 1965. Ambientada en la ciudad ficticia de Salem, la serie narra las vidas, romances y tragedias de las familias Horton, Brady y DiMera.

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En 1992, y hasta 1995, el actor fue el encargado de introducir al personaje de Austin Reed. Su impacto fue inmediato: con su aspecto de galán y un carisma natural, se convirtió en el centro de algunas de las tramas románticas favoritas de los fanáticos.

Pero, después de casi 16 años alejado del programa, Muldoon decidió volver en 2011. Su regreso fue una gran noticia para los seguidores, demostrando que, a pesar del tiempo, su conexión con el público seguía intacta.

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Su carrera delante y detrás de cámara

William Patrick Muldoon III nació en San Pedro, California el 27 de septiembre de 1968. Con raíces irlandesas y croatas, asistió a la prestigiosa escuela jesuita Loyola antes de ingresar a la Universidad del Sur de California (USC).

En la institución fue estudiante de actuación y un atleta de élite: jugó como tight end para los USC Trojans, el equipo de fútbol americano.

Su debut profesional frente a las cámaras fue a principios de los 90 con apariciones en distintas comedias familiares como "Who’s the Boss?", pero fue su papel como Jeffrey Hunter en "Saved by the Bell" lo puso en el radar del público adolescente.

Sin embargo, el verdadero éxito llego con el rol de Austin Reed en "Days of Our Lives", personaje que interpretó desde 1992 hasta 1995 y nuevamente desde septiembre de 2011 hasta julio de 2012.

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Luego, Aaron Spelling lo reclutó para interpretar al villano Richard Hart en "Melrose Place" en 1995. Después, interpretó a Zander Barcalow en la película "Starship Troopers" de 1997, dirigida por Paul Verhoeven, "Black Cat Run" (1998), "Badge of Honor" (2015), "Arkansas" y "The Comeback Trail" de 2020.

Muldoon también se convirtió en un reconocido productor ejecutivo. Participó en "El contador de cartas" (2021), de Paul Schrader, y trabajó codo a codo con Neil Jordan en "Marlowe" (2022).

El actor acababa de terminar de filmar "Dirty Hands" junto a Denise Richards.

Lejos de los focos de Hollywood, su verdadera pasión era la música. Fue vocalista de la banda de rock británico-estadounidense "The Sleeping Masses", y su canción "The Woman is the Way" fue elegida para los créditos finales de la película "Powder Blue" de 2009