Continúa la intensa búsqueda de cinco pescadores desaparecidos en la zona de Hudson + Agregar ámbito en









Las tareas de rastrillaje se mantienen activas en distintos sectores del Río de la Plata, mientras crece la preocupación de familiares y allegados ante la falta de novedades sobre el paradero de los navegantes.

Los pescadores desaparecidos que son intensamente buscados

A más de una semana de su desaparición, sigue sin haber pistas sobre Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli, los cinco pescadores que fueron vistos por última vez el pasado 14 de junio, cuando salieron a navegar desde la zona de Hudson.

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Desde la denuncia de su desaparición, la Prefectura Naval Argentina encabeza un amplio operativo de búsqueda que, hasta el momento, no ha arrojado resultados positivos. Los hombres se habían embarcado en un bote semirrígido de color blanco y rojo con el objetivo de realizar una jornada de pesca de pejerrey.

Según trascendió, los cinco contaban con experiencia en navegación y habían partido con los elementos de seguridad exigidos para este tipo de actividades, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, un sistema de posicionamiento GPS y una radio VHF.

Los rastrillajes se extendieron a otras localidades Con el correr de los días, los operativos se ampliaron hacia diferentes sectores del estuario, llegando incluso hasta las inmediaciones de San Clemente del Tuyú. Las tareas de búsqueda incluyen el despliegue de buques guardacostas, motos de agua y botes semirrígidos, que recorren distintos puntos del Río de la Plata en un intento por hallar algún indicio de la embarcación o de sus ocupantes.

De acuerdo con las hipótesis que manejan los investigadores, una de las posibilidades es que el bote haya sufrido un hundimiento. Las bajas temperaturas del agua y las características de la zona dificultan considerablemente las tareas de localización.

pescadores-hudson-1 De acuerdo con las hipótesis que manejan los investigadores, una de las posibilidades es que el bote haya sufrido un hundimiento. En paralelo, las autoridades mantienen los intentos de comunicación mediante radiofrecuencia y telefonía celular, aunque hasta el momento no se obtuvo ningún tipo de respuesta. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, mientras continúan los operativos y la incertidumbre sobre el destino de los cinco pescadores desaparecidos.

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