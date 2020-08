Vacuna contra el Covid-19: ¿qué dice el contrato que deben firmar los voluntarios argentinos?

Desde fetos con mal formaciones, en caso de que se produzca un embarazo durante los 26 meses que se desarrollan los estudios o 6 meses posteriores, hasta riesgos en la salud en caso de contraer la enfermedad en medio del tratamiento, son algunos de los puntos que se destacan. “Para algunas otras vacunas probadas en animales contra virus similares, se ha informado que la enfermedad fue más grave en los animales que recibieron la vacuna que en aquellos que no. Hasta ahora, esto no se ha observado en vacunas contra la Covid-19, pero por el momento, no sabemos si las vacunas del estudio podrían hacer más grave una enfermedad por Covid-19 luego de su aplicación”, resalta el contrato de consentimiento al que accedió este diario.