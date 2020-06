Coronavirus en Córdoba: se registraron 17 casos positivos

Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia se notificaron 21.927 casos, de los cuales 20.584 se descartaron y 633 se confirmaron.

En esta misma jornada, se realizaron en 1041 estudios en los barrios Parque República, Urquiza y Rivadavia (Córdoba Capital) y en Villa Dolores.

Del total, 239 corresponden a toma de muestra con hisopados (PCR) a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos o presentaban síntomas.

Por su parte, se hicieron 802 test rápidos en el marco de un muestreo poblacional en esas zonas. Las muestras de los hisopados están siendo procesadas por el Laboratorio Central de la Provincia.

Por otro lado, este sábado el gobernador Juan Schiaretti anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura unicameral para aplicar multas y sanciones penales a quienes violen en su territorio la cuarentena.

“Le vamos a poner multas al que ande sin barbijo y multa al que haga reuniones más de 10 personas, porque no es lo mismo el que cumple con las normas que el que no cumple”, señaló el mandatario provincial, al tiempo que argumentó: "Hay personas que se vienen sacrificando hace 100 días para que la pandemia no se extienda”.

Schiaretti precisó que las multas, contempladas en el proyecto de ley, "se aplicarán a quienes no utilicen el barbijo, no respeten el distanciamiento social obligatorio y excedan el límite de 10 personas en las reuniones familiares".