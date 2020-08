El padre de Solange: "Me hubiese gustado abrazar a mi hija con vida"

"Me hubiese gustado abrazar a mi hija con vida, no en un cajón", comentó en diálogo con radio Cadena 3 y solicitó a la sociedad que el mensaje de su primogénita "sirva para todos" porque, reiteró, la gente "hasta el último suspiro tiene sus derechos".

De acuerdo a los hechos informados por varios medios de comunicación locales, el padre de Solange reside en la localidad de Plottier, provincia de Neuquén, y desde allí emprendió viaje en su vehículo particular el 15 de agosto junto a la cuñada para poder ver a la hija convaleciente de un cáncer de mama de grado 4.

Al llegar a la localidad cordobesa de Huinca Renancó, en el límite con La Pampa, un operativo sanitario y policial no le permitió el ingreso al alegar las autoridades que el test al que lo habían sometido dio como resultado "dudoso".

"Me pinchan el dedo y a la media hora me llaman para decir que debía regresar a Neuquén, y que un patrullero me iba a escoltar hasta el límite provincial", contó.

Pese a insistir que poseía permiso de circulación y que la familiar que lo acompañaba tenía domicilio en la localidad cordobesa de Alta Gracia, fue obligado a retornar a Neuquén escoltado por varios patrulleros.

Entonces, decidió pagar por un hisopado en una entidad privada, el cual le costó $8500, y dio negativo, casi al mismo tiempo se conoció que el test que le habían realizado en el control sanitario dio negativo.

En tanto, su hija sufrió una descompensación el viernes en horas de la mañana, fue derivada al sanatorio Allende, de la ciudad de Córdoba, donde murió.