Tragedia en Córdoba: una mujer fue atropellada por un tren y arrojó a su bebé para salvarlo

En tanto, indicaron que la joven venía llevar al bebé al dispensario 26 de José Ignacio Díaz 1º sección, para el control de "niños sanos" donde el médico manifestó haberlos encontrado en muy buen estado de salud tanto al niño como a la mamá, momentos antes de la tragedia.

Según la testigo, la mujer volvía a su casa del barrio Los Artesanos, caminando por las vías del tren, se desconoce si el tren no tocó bocina o si ella no lo escuchó y, tras ser arrollada, el bebé fue encontrado llorando al lado de las vías.

Además, se supo que, instantes antes, la madre logró arrojar al pequeño por el aire para evitar que el tren también lo atropellara y fue así que el bebé cayó y sufrió un golpe en su cabeza, pero logró sobrevivir y se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Niños.

Una amiga de la víctima señaló en diálogo con Cba24n: "La había dejado en el dispensario, y minutos después me dicen que la había atropellado el tren. Me quise acercar a ella y no me dejaron. Lo único que pude fue cargar al bebé".