Más de 42 mil usuarios permanecen sin luz este sábado en el AMBA como consecuencia del fuerte temporal que comenzó durante la madrugada y se intensificó con el correr de las horas. El fenómeno impactó de lleno en el servicio eléctrico que brindan Edesur y Edenor, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla para gran parte del país.
Temporal en el AMBA: más de 40 mil usuarios sin luz y rige alerta del SMN
La caída de lluvia y las ráfagas de viento provocaron cortes en el suministro eléctrico en distintos puntos del Área Metropolitana. El mal tiempo continuará durante la jornada.
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Temporal con ráfagas de hasta 80 km/h dejó destrozos, árboles caídos y más de 40.000 usuarios sin luz
Según el último reporte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), pasadas las 16, 42.091 usuarios se encontraban sin suministro. Del total, 27.688 corresponden a Edesur y 14.403 a Edenor.
Entre las zonas más afectadas aparecen Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno y Tigre, además de sectores de la Ciudad de Buenos Aires.
Alerta por tormentas en gran parte del país
El SMN advirtió que continúan las condiciones de inestabilidad en amplias regiones. Las provincias bajo alerta incluyen Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.
De acuerdo al organismo, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h y ocasional caída de granizo.
Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 40 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual en algunas zonas.
En el AMBA, el domingo se ubicará entre los 14 y 24 grados, sin lluvias a la vista y con la jornada ligeramente nublada. Por su lado, los días de feriado presentan condiciones agradables: el lunes estará entre los 17 y 22 y el martes de 12 a 24 grados.
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