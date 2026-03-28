Alerta meteorológico por tormentas y vientos fuertes: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país + Seguir en









El AMBA tendrá lluvias durante parte del sábado. El SMN indicó actividad para ocho provincias, con alerta amarilla que llega hasta las áreas urbanas de Buenos Aires.

El SMN indicó tormentas fuertes para este sábado por la mañana y tarde. Net tv

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada de tormentas y una máxima estimada en 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para esta zona junto a otras siete provincias, como señal de vuelta de la inestabilidad.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indicó tormentas fuertes para este sábado por la mañana y tarde (40% al 70%), con marcas entre los 21 y 27 grados. El domingo continuará con el mal tiempo durante la madrugada y mañana con la presencia de chaparrones y tormentas, mientras la temperatura se ubicará entre los 22 y 30 grados.





Para completar este panorama pasado por agua, el comienzo de la próxima semana tendrá tormentas aisladas durante las primeras horas del lunes, mientras las marcas indicarán una máxima de 29 y mínima de 23.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico El comienzo de la próxima semana tendrá tormentas aisladas durante las primeras horas del lunes. Mariano Fuchila Alerta por tormentas y vientos fuertes: las provincias afectadas El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, norte de La Pampa y gran parte de Buenos Aires. En estas zonas se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de hasta 80 km/h y se estima una acumulación de entre 30 y 70 mm.

Por otro lado, el mismo color alcanza a la provincia de Santa Cruz y sur de Chubut donde se esperan vientos fuertes del noroeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.