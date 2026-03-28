El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada de tormentas y una máxima estimada en 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para esta zona junto a otras siete provincias, como señal de vuelta de la inestabilidad.
Alerta meteorológico por tormentas y vientos fuertes: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país
El AMBA tendrá lluvias durante parte del sábado. El SMN indicó actividad para ocho provincias, con alerta amarilla que llega hasta las áreas urbanas de Buenos Aires.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo indicó tormentas fuertes para este sábado por la mañana y tarde (40% al 70%), con marcas entre los 21 y 27 grados. El domingo continuará con el mal tiempo durante la madrugada y mañana con la presencia de chaparrones y tormentas, mientras la temperatura se ubicará entre los 22 y 30 grados.
Alerta por tormentas y vientos fuertes: las provincias afectadas
El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, norte de La Pampa y gran parte de Buenos Aires. En estas zonas se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de hasta 80 km/h y se estima una acumulación de entre 30 y 70 mm.
Por otro lado, el mismo color alcanza a la provincia de Santa Cruz y sur de Chubut donde se esperan vientos fuertes del noroeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
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