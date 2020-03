YoMeQuedoEnCasa: dónde descargar libros, series y películas gratis

View this post on Instagram

Es posible quedarse en casa y estar en la de Blackie a la vez. Por eso, como os decíamos ayer, hemos creado CASA BLACKIE. Aquí se harán lecturas y monólogos, se compartiran textos, se harán antologías con vuestros relatos, habrá cosas para pensar, otras para reír.. incluso algunas para niños... se ofrecerá ánimo, ideas, cariño. Los libros son ahora la única forma válida de viajar, en el tiempo y en el espacio, y de entrar en otras vidas. Este jueves organizamos este club de lectura (en pijama!) con @elisita.victoria, el primer acto de CASA BLACKIE. Bienvenidos, pasad, pasad. Cada uno en su casa y Blackie en la de todos.