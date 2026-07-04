El papa León XIV visitó Lampedusa y pidió a EEUU acoger a los migrantes + Agregar ámbito en









El Pontífice hizo coincidir su viaje a la isla italiana con el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos. Desde el mismo lugar donde Francisco realizó su primer viaje en 2013, León XIV instó a "acoger, proteger, promover e integrar" a quienes buscan una vida mejor.

León XIV en Lampedusa, dando misa. ewtn.it

El papa León XIV visitó este sábado la isla italiana de Lampedusa, convertida en símbolo de la crisis migratoria por los miles de muertos registrados en la travesía desde África, y pidió a Europa esforzarse por proteger e integrar a los migrantes. El primer pontífice nacido en Estados Unidos hizo coincidir el viaje con el 4 de julio, fecha en la que ese país celebra 250 años de su independencia, en un gesto que distintos analistas interpretaron como un mensaje dirigido a la administración de Donald Trump.

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En un mensaje enviado por el aniversario de la Declaración de Independencia, el Papa afirmó que defender la vida humana implica también acoger, proteger y asistir a los migrantes, y sostuvo que recibirlos con compasión no es solo un acto de caridad sino también un reconocimiento de la dignidad de cada persona. En el documento, difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, subrayó además que las sucesivas oleadas de inmigrantes contribuyeron a construir a Estados Unidos y llamó a la moderación en el discurso público de ese país.

Durante su recorrido por la isla, ubicada a 145 kilómetros de la costa de Túnez, el Papa depositó una corona de flores en el cementerio local en homenaje a las víctimas de naufragios y visitó la "Puerta de Europa", un monumento dedicado a quienes arriesgan todo en busca de una vida mejor, donde se tomó de la mano con dos niños hijos de migrantes. La ruta migratoria hacia la isla es considerada la más mortífera del mundo según la Organización Internacional para las Migraciones, que contabilizó unas 1.330 muertes o desapariciones durante 2025.

Un viaje que sigue los pasos de Francisco La visita de León XIV reproduce el itinerario que el papa Francisco realizó en julio de 2013, cuando eligió Lampedusa como primer destino de su pontificado para denunciar lo que entonces llamó la "globalización de la indiferencia". En esta oportunidad, León XIV también celebró una misa al aire libre ante unas 6.000 personas y bendijo una placa dedicada a su predecesor, además de agradecer a la comunidad pesquera y turística de la isla por su solidaridad con los migrantes.

El viaje se produce dos semanas después de que la Unión Europea aprobara nuevas normas migratorias que contemplan un mayor uso de la detención y la creación de centros de retención fuera de las fronteras del bloque. Es, además, el segundo destino migratorio europeo que visita el pontífice, luego de su paso el mes pasado por el archipiélago español de Canarias, donde había denunciado la trata de personas.