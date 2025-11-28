Cuándo llegan las lluvias al AMBA: advierten por tormentas fuertes y un marcado descenso térmico + Seguir en









El AMBA encara una jornada mayormente nublada y mínima de 18 grados. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y calor extremo para 11 provincias.

La mínima para este viernes es de 18 grados y se esperan lluvias. Mariano Fuchila

Llegó el viernes y el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene una mínima de 18 grados a la espera de las lluvias. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, granizo, fuertes vientos y calor extremo para 12 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Para este viernes se presenta un cielo parcialmente nublado, tornándose mayormente nublado en la noche. Las marcas se ubican entre los 18 y 29 grados.

El fin de semana arrancaría con un descenso térmico y probabilidad de lluvias: con temperaturas entre los 17 y 20 grados, se esperan precipitaciones en la mañana, tormenta aisladas en la tarde y lluvias aisladas en la noche.

Desde el lunes regresarían las condiciones estables, con una jornada de cielo mayormente nublado y con temperaturas de entre 15 grados de mínima y 23 de máxima.

Alerta meteorológica por tormentas y calor extremo: cuáles son las provincias afectadas El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para este viernes en Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de hasta 80 km/h, con una acumulación estimada de entre 30 y 50 mm. A su vez, existe una alarma por calor extremo para el norte argentino con foco en Salta, Tucumá y Santiago del Estero.