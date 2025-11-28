SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de noviembre 2025 - 09:49

Cuándo llegan las lluvias al AMBA: advierten por tormentas fuertes y un marcado descenso térmico

El AMBA encara una jornada mayormente nublada y mínima de 18 grados. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y calor extremo para 11 provincias.

La mínima para este viernes es de 18 grados y se esperan lluvias.

Mariano Fuchila

Llegó el viernes y el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene una mínima de 18 grados a la espera de las lluvias. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, granizo, fuertes vientos y calor extremo para 12 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Para este viernes se presenta un cielo parcialmente nublado, tornándose mayormente nublado en la noche. Las marcas se ubican entre los 18 y 29 grados.

Informate más

El fin de semana arrancaría con un descenso térmico y probabilidad de lluvias: con temperaturas entre los 17 y 20 grados, se esperan precipitaciones en la mañana, tormenta aisladas en la tarde y lluvias aisladas en la noche.

La inestabilidad se mantendría el domingo, con probabilidades de tormentas aisladas durante toda la jornada. Para el cierre del fin de semana, las temperaturas rondarían entre los 16 y 20 grados.

Desde el lunes regresarían las condiciones estables, con una jornada de cielo mayormente nublado y con temperaturas de entre 15 grados de mínima y 23 de máxima.

Alerta meteorológica por tormentas y calor extremo: cuáles son las provincias afectadas

El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para este viernes en Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de hasta 80 km/h, con una acumulación estimada de entre 30 y 50 mm. A su vez, existe una alarma por calor extremo para el norte argentino con foco en Salta, Tucumá y Santiago del Estero.

