Crimen de Kim Gómez: el ministro de Seguridad bonaerense lamentó el "desprecio por la vida humana" de los asesinos

En diálogo con C5N, Alonso detalló: "Con la familia estuvimos apenas ocurrió el hecho, llegamos al lugar con la policía, y estaba la madre de Kim. Estuvo nuestro equipo de asistencia a la víctima, que se ocupa del primer contacto, acompañando a las familias en el momento duro que están viviendo, y tratando de hacer lo mejor para ellos. No tenemos una lógica de comunicarnos personalmente porque eso puede estar vinculado a politizar de alguna manera la situación, algo que no hacemos nunca ".

"En la provincia de Buenos Aires la droga no se produce. Entra a la Argentina por la frontera norte y el que tiene que custodiar la frontera es el presidente Milei. Y la que tiene que combatir el narcotráfico es la Justicia Federal. Yo no puedo poner policías bonaerenses en la frontera con Bolivia para que no entre la cocaína o en la frontera con Paraguay para que no entre la marihuana", finalizó.

Dictaron la prisión preventiva para el delincuente de 17 años que mató a Kim Gómez

La Justicia dictaminó este viernes la prisión preventiva por 180 días para Tobías, el ladrón de 17 años acusado junto a otro menor por el crimen de Kim Gómez.

Según trascendió, la jueza Carmen Ibarra, de la UFI número tres de Menores de La Plata, ordenó la medida, en tanto que el menor de 14 declaró y se ubicó en el lugar del hecho, aunque señaló que no participó del delito.

Bajo este marco, la magistrada determinó que el segundo involucrado permanezca con medidas de seguridad hasta que se realice una nueva audiencia en una semana para analizar prueba a producirse.

Florencia y Marcos, los padres de Kim, presenciaron una de las audiencias contra los detenidos y en la puerta del juzgado contaron que pudieron verse cara a cara con el chico de 17 años. "Fue difícil, pero estuvimos. Florencia se la bancó y pudo ver a los asesinos. Al chico de 17 años le dije cosas y ahora me siento mejor", contó el papá de la nena ante la multitud de vecinos que lo aplaudían.

Aunque no quiso dar detalles sobre cómo fue el encuentro, Marcos remarcó: "Me quiero guardar para mí las sensaciones que tuve, feas, malas y hasta buenas". Se trató de la primera vez que Florencia habló de manera pública y en medio de un llanto, que conmocionó a todos los participantes, expresó: "Kim no es la primera, pero quiero que sea la última".

La mujer era quien estaba dentro del vehículo robado por los menores y vio cómo arrojaron a su hija y arrastraron durante 15 cuadras: "Me la destrozaron, no me puedo olvidar esas imágenes". Florencia habló sobre el encuentro con el menor de 17 años y manifestó: "Lo vi cara a cara, no le dije nada, pero lo miré.

Ambos sostienen que es necesario que, a partir del caso de su hija, se hagan cambios profundos para "que no vuelva a pasar". "Hoy me encuentro vacío, siento que tengo que hacer algo por mi hija, para que no quede en vano. Me daría orgullo decir 'a mira, este cambio fue por Kim', eso me daría paz", remarcó Marcos.

Mientras esperan a poder ingresar a la audiencia con el chico de 14 años, expusieron el dolor constante que sienten: "Lo difícil ahora es llegar a casa, pasar por la escuela. Ya no vamos a ir a buscarla a las actividades, queríamos que ella sueñe en grande".

"A los adultos responsables, piensen que nos arruinan, no puedo entender el desamor, pidan ayuda si no pueden con sus hijos", exclamó acerca del diálogo que tuvo con el papá del mayor de los detenidos.