Crimen en un boliche de San Miguel: el video del momento de la agresión de patovicas al hombre que murió + Seguir en









La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers. El caso se investiga como homicidio.

Así quedó el lugar tras el incidente que causó la muerte del hombre de 51 años.

Un hombre de 51 años, identificado como Alexis Oscar Rogers, murió en la puerta de un boliche del partido bonaerense de San Miguel. Debido a esto, hay cuatro patovicas detenidos acusados de haber ahorcado a la víctima durante una pelea. Se conoció el video que refleja toda la secuencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

video crimen san miguel El video del ataque patovica en el boliche de San Miguel donde mataron a Alexis Oscar Rogers. Cerca de las 3 de la madrugada de este sábado, efectivos de la Comisaría 2ª de San Miguel acudieron a un llamado de emergencia en la intersección de R. Peña y Paunero. Al llegar, se encontraron con una escena crítica: el cuerpo de Rogers en la vereda frente a un local bailable cerrado, rodeado por un grupo de personas en estado de shock.

En el video, se puede registrar cómo la víctima estaba junto a otras personas en la puerta del boliche, entre ellas dos hombres de 23 y 46 años, todos con la intención de ingresar al sitio.

El personal de seguridad del local les negó el acceso, y Rogers, cuando se aprestaba a irse junto a sus acompañantes, dio media vuelta y le dijo algo a uno de los empleados de seguridad; la respuesta fue una cachetada y, en ese momento, la discusión se transformó en un enfrentamiento físico.

Durante la pelea, la víctima colapsó en la vereda y murió en el acto.

Investigación sobre el crimen en San Miguel En la causa interviene la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, a cargo de Lorena Carpovich, que dispuso la detención de los cuatro patovicas, señalados como responsables del homicidio. Los detenidos fueron identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50). Bajo la hipótesis de una asfixia por presión física, las autoridades aguardan los resultados de la necropsia legal. Como parte de la instrucción, se secuestraron dispositivos móviles y equipos de DVR para reconstruir la cronología del suceso. En el ámbito administrativo, la Municipalidad de San Miguel procedió al cierre preventivo del establecimiento y aportó el material de videovigilancia urbana al expediente.