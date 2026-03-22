San Miguel: detienen a cuatro patovicas acusados de matar a un hombre en un boliche + Seguir en









Un hombre de 51 años murió tras una pelea con personal de seguridad en la puerta del boliche Sutton. La causa fue caratulada como homicidio y la autopsia será clave para determinar cómo ocurrió el hecho.

El hecho ocurrió en el boliche Sutton este sábado.

Cuatro patovicas fueron detenidos acusados de haber participado en la muerte de un hombre de 51 años durante un violento episodio ocurrido en la puerta de un boliche del partido bonaerense de San Miguel. La causa fue caratulada como homicidio y se encuentra en plena etapa de investigación.

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La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, quien había llegado al lugar junto a otras personas, entre ellas su hijo. Según la reconstrucción inicial, intentó ingresar al local cuando ya se encontraba cerrado, lo que derivó en una discusión con el personal de seguridad que rápidamente escaló a una pelea física en la vereda.

Murió un hombre en un boliche de San Miguel e investigan a los patovicas del lugar De acuerdo con los primeros testimonios, Rogers se enfrentó a golpes con uno de los patovicas y luego intervinieron otros empleados, que intentaron reducirlo. En ese contexto, habría sido sometido a una maniobra que comprometió su respiración. Los investigadores sospechan que la muerte pudo haber sido causada por asfixia mecánica, aunque el resultado de la autopsia será determinante para confirmar esa hipótesis.

boliche san miguel patovicas Así quedó el lugar tras el incidente que causó la muerte del hombre de 51 años. El hecho quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad y varios testigos aportaron información clave para reconstruir la secuencia. A partir de esas pruebas, la fiscalía ordenó la detención de cuatro sospechosos, que serán indagados en las próximas horas mientras se analiza su grado de responsabilidad.

Tras el episodio, el boliche fue clausurado de manera preventiva y se secuestraron dispositivos y teléfonos celulares para ser peritados. La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de las pruebas.