Crimen de Marianela Rago Zapata: condenaron a cadena perpetua a su exnovio

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 condenó este miércoles a prisión perpetua a Francisco Amador por el crimen de su ex pareja Marianela Rago Zapata, la estudiante de periodismo que fue asesinada de 23 puñaladas y degollada en su departamento del barrio porteño de Balvanera el 27 de junio de 2010.

WhatsApp Image 2023-11-29 at 20.10.16 (1).jpeg Familiares de Marianela Rago Zapata tras conocer el fallo de los jueces. Télam

"Escuchar el veredicto fue algo terrible, pero a la vez que esperábamos hace mucho tiempo. Fueron 13 años de lucha. Esta persona no tiene que estar en la calle, por Marianela y por todas", dijo a Télam, entre lágrimas, Patricia Zapata, madre de Marianela, a la salida de la audiencia.

Su otro hijo, Matías Rago Zapata, y su esposo, Eduardo Rago, estuvieron junto a Zapata al igual que en todos los debates previos. También asistió al juzgado otra veintena de personas, entre familiares y amigos.

"Siento que hoy volvimos a vivir después de esperar esta condena 13 años", dijo el hermano de Marianela, quien añadió que el escuchar la condena "fue un desahogo tremendo porque estábamos convencido de que el culpable era él". Por su parte, Eduardo Rago destacó el trabajo de la fiscal Marcela Sánchez, quien en la etapa de instrucción procesó cinco veces a Amador entre 2013 y 2018 hasta que la Cámara del Crimen ordenó que sea juzgado por el homicidio de Rago Zapata.

Cuál fue la defensa de Francisco Amador

Antes de conocer el veredicto de los jueces, el abogado de Amador, Luis Ricca, había pedido la absolución de su defendido en su alegato. Argumentó que "no existen pruebas directas" que lo vinculen al hecho.

"Creo que en esta causa lo único que se probó es la violencia de género. Pero eso no significa que el acusado haya sido el autor de un homicidio. Amador pudo haber ejercido violencia de género contra Marianela, pero eso no significa que sea el homicida", señaló el letrado.

Además, sostuvo que "no pudo establecerse" que alguno de los cuchillos encontrados en la casa de Amador fuera el arma homicida, e introdujo la hipótesis de que los asesinos de Marianela fueran dos personas en lugar de una, remarcando que dicha probabilidad no se investigó en la instrucción de la causa.

Tras el alegato, Amador tuvo la posibilidad de pronunciar sus "últimas palabras", en las que se declaró inocente: "Señores, yo no maté a Marianela Rago. Se pudo haber comprobado que existieron los hechos de violencia, pero eso no me convierte en un asesino", aseguró.

El lunes pasado, tanto la fiscalía -encabezada por Sandro Abraldes- como la querella, compuesta por los abogados Esteban Galli y María Paz Herrera, desarrollaron su respectivos alegatos, donde pidieron que el imputado sea condenado a prisión perpetua por el delito de "homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía".

Cómo murió Marianela Rago Zapata

La joven estudiante de Periodismo fue hallada el 28 de junio de 2010, cuando su hermano Matías fue a ver qué pasaba en el departamento del 7mo piso, que la chica alquilaba en la calle Tucumán 2080.

Mariela Rago Zapata.jpg Mariela Rago Zapata

La víctima yacía en el piso del living y, según la autopsia, murió degollada y con 23 puñaladas realizadas mediante una cuchilla, que desapareció del cajón de la cocina de la casa.