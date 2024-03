Crimen en Pilar: hallaron un rollo de tanza y sospechan que la usaron para asesinar al ingeniero

El fiscal del caso, Germán Camafreita , fue alertado por la viuda del empresario, quien encontró en al zona del lavadero de la casa de Pilar un rollo de tanza. Además, la mujer dijo que no encontró los guantes de látex que la empleada doméstica utilizaba para realizar la limpieza de la casa.

La viuda del ingeniero también contó a los investigadores que tampoco hallaba un parlante y un almohadón que pudieron haber sido robados por el homicida. Si bien, el robo no era la primera línea investigativa debido a que en la casa no había nada revuelto y aún se encontraba una caja fuerte con dinero y otros objetos de valor, voceros judiciales y policiales ratificaron que "por ahora no se descarta ninguna hipótesis, incluso, la de un robo".

Además del secuestro del rollo de tanza, en su primera visita a la casa donde entrevistó por primera vez a la esposa de la víctima, el fiscal Camafreita también secuestró dos computadoras que serán analizadas por expertos forenses en informática.

Según revelaron fuentes judiciales, se trata de una notebook personal y otra de la empresa internacional para la que trabajaba. "Queremos saber si entre sus mails, documentos o cualquier otro tipo de información encontramos alguna pista", explicaron.

A su vez, los voceros confirmaron que enviaron a analizar un cabello largo que por su extensión y morfología no pertenecían a la víctima. Al laboratorio también se enviaron los hisopados subungueales realizados en las manos de Wolfenson ya que existe la posibilidad de que haya logrado arañar a su asesino y que debajo de sus uñas haya quedado el ADN del homicida.

La autopsia al cuerpo del ingeniero asesinado en Pilar

El fiscal recibió el protocolo de la autopsia firmado por la médica Silvina Aguirre del Cuerpo Médico Forense de Policía Científica de San Isidro y confirmó que el ingeniero tuvo una muerte violenta y que lo asfixiaron en una maniobra de estrangulamiento a lazo con un elemento muy fino que le dejó varias marcas en el cuello.

Lo cierto, es que el médico de la Policía Científica de San Isidro, Marcelo Rodrigué, fue quien llegó poco tiempo después a la escena y dijo que el ingeniero había muerto de un infarto. "Nadie que ve esa escena pensaría que esa muerte se produjo por un infarto. Vi las fotos, no soy médico, pero está claro que por la gran cantidad de sangre y las lesiones que se observan, por lo menos tendría que haber dictaminado una muerte dudosa", dijo el abogado de la familia a Télam.

En ese sentido, agregó que se tiene que investigar por qué el médico dijo que Wolfensen había muerto de un infarto y "si fue por impericia o por otra cosa, es materia de investigación".

Por su parte, la médica autopsiante describió que el cuerpo presentaba varios surcos de ahorcadura delgados y lesiones de defensa que son compatibles con que la víctima luchó e intentó aflojarse el lazo con el que lo estrangulaban. Además, le encontraron en la palma, yemas y falanges de cuatro dedos de su mano izquierda algunas marcas y cortes lineales que indican que trató de quitarse el hilo con el que lo ahorcaron.

También se hallaron otras lesiones en el cuerpo de la víctima: un corte de 7 centímetros en la nuca que se investiga si fue producido con el lazo delgado que lo estranguló o con otro elemento y golpes en una ceja, la frente, un pómulo, la nariz y la boca, lo que le produjo un corte en la parte interna de una de las mejillas.

Aún no hay un móvil ni un sospechoso claramente identificado y, por el momento, el fiscal tiene a todos bajo investigación, estos son, familiares, allegados y empleados.