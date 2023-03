Crisis de Viva: el drama de los argentinos varados que aun no pueden volver al país

Avianca había firmado en abril de 2022 un tratado con Viva para un proceso de integración empresarial destinado a rescatar a la aerolínea de bajo costo, pero la Aeronáutica Civil lo objetó en noviembre último. Después de un recurso de apelación de Avianca y Viva, el organismo rector de la aviación anuló el proceso en enero por irregularidades en el procedimiento y lo reabrió. El lazo entre ambas compañías tenía como objetivo cubrir más rutas de vuelo.

En un contexto de quiebre financiero y económico, desde la aerolínea Viva aclararon el motivo de las suspensiones, detallaron la situación actual que vive la empresa y responsabilizaron a Aeronáutica Civil: "Luego de más de siete meses de demoras por parte de la entidad, Viva ha presentado numerosas evidencias al Gobierno colombiano para demostrar que se encuentra en una situación financiera crítica, asegurando que la única forma en la que puede continuar volando es que la Aeronáutica Civil permita que esta haga parte de un grupo de aerolíneas más fuerte y bien capitalizado".

El jefe de operaciones de Avianca, Federico Pedreira, anunció que insistirán por la integración de Viva: “Si la pregunta es si vamos a seguir peleando si no se nos permite una integración con Viva, 100% seguro, puede apostar en eso y vamos a pelearnos con mucha fuerza porque al final eso no es una pelea por un par de puntos de mercado en Colombia, esto es una pelea por la conectividad del país y por la relevancia de la conectividad del país contra hubs como Panamá o como Lima”.

Mientras tanto, otras empresas se anotan en la carrera por adquirir las acciones de Viva Air: Aerolíneas Argentinas, Ultra Air, Wingo, Latam y JetSMART fueron confirmados por el organismo rector de aviación como posibles interesados en comprar las acciones de la aerolínea en quiebra.

La angustia de los pasajeros varados en Colombia

El escenario es crítico en lo económico para una aerolínea low cost de Colombia, pero los principales perjudicados son los pasajeros. Inicialmente, los usuarios afectados no recibían respuesta más que una devolución del dinero y, en búsqueda de una solución, el Gobierno de Colombia habilitó la posibilidad de viajar sin costo a través de Latam, Avianca y Satena para aquellos confirmados en los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

En las últimas horas, fuentes oficiales confirmaron el regreso de 200 argentinos afectados por el cese de operaciones a través de las gestiones realizadas por la Embajada argentina en Colombia, en un trabajo coordinado con los consulados en México, Playa del Carmen, y República Dominicana.

Avianca avion.jpg Avianca solicitó adherirse a la Ley de Quiebras en Estados Unidos. Avianca Holding.

José María "Pepe" Rosa viajó con sus dos hijos y realizaron una breve escala en Medellín. Al principio, lo normal: unas horas de demora para ser reubicados en otro avión. Según relata el padre, Migraciones sólo le informó sobre el vuelo cancelado y la posibilidad de un nuevo pasaje. Pero la espera se hizo larga.

"Nadie nos veía ni escuchaba. Personalmente tenía a mis dos niños (4 y 8 años) durmiendo en el piso sin que nadie me de una mano al respecto. Uno se preguntaba '¿estaré cinco días acá sin resolverlo?', y eso era martirizante. La reubicación fue repentina, sin ninguna información previa. apareció un señor de Avianca convocando a pasajeros varados por el caso VIVA y ordenó hacer una cola", señala en declaraciones a Ámbito.

Rosa denuncia que Migraciones decidió embarcarlos cuando Viva Air ya se encontraba en situación de quiebra: "Viva quebró con nosotros en el aire, dejándonos a la deriva en un país que no pedimos estar, e hizo complicidad con Migraciones Colombia, quienes nos indujeron mediante engaños y mentiras a cruzar migraciones colombianas, cuando para efectuar eso se supone se debe realizar un Check Mig y justificar vacunas. Nada de eso importó porque el objetivo era sacarnos de la zona de tránsito sin disturbios".

Rosa fue reubicado a través de Avianca y consiguió la devolución del dinero a cambio de una firma de exoneración. Ya instalado nuevamente en Argentina y después de un regreso con obstáculos, todavía no recibió el reembolso por parte de la aerolínea. "Y no creo que lo vaya a recibir, todo fue un ardid para que firmemos las exoneraciones", asegura.

La crisis de Viva afectó, incluso, a pasajeros que se encuentran en República Dominicana. Un pasajero que prefiere no dar su nombre, está en el aeropuerto de Punta Cana y denuncia en exclusiva con Ámbito la falta de respuesta por parte de Avianca: "Somos más de 60 argentinos que estamos varados en Punta Cana desde el lunes. No tenemos respuesta. Este jueves Avianca dijo que iba a colaborar con los vuelos y eso no está pasando. Lo que nos dicen es que no tienen vuelos desde Bogotá a Argentina, entonces no nos dejan salir de Punta Cana".

"Nos dicen que la solución es que nosotros compremos un pasaje que sale más de $600.000", agrega, en un contexto donde la desesperación aumenta frente a los costos de vuelos alternativos.

El usuario apunta también contra las empresas competidoras como Latam, quienes argumentan "que no tienen disponibilidad. Nos acabamos de dar cuenta que Aerolíneas tiene vuelos disponibles y no los está poniendo. Y Argentina no está hablando con Aerolíneas para que nos saquen a nosotros. Los vuelos de Punta Cana a Buenos Aires vuelven vacíos y nosotros estamos varados acá. Nadie nos da una respuesta".