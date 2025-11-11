Cuál es el destino más elegido para el fin de semana de noviembre 2025 y los trenes más baratos para llegar

Una ciudad costera lidera las reservas para el próximo feriado y los boletos de larga distancia arrancan en $22.500 por la ruta desde CABA.

La ciudad balnearia más elegida por los argentinos para un descanso el fin de semana largo

Se asoma un nuevo fin de semana largo para quienes buscan cortar la rutina, ya que en noviembre 2025, el calendario nacional sumará un feriado de descanso extendido que empuja a muchos a planear una escapada.

En ese contexto, aparece una ciudad que vuelve a posicionarse como la favorita para miles y es la balnearia Mar del Plata, que siempre aparece entre las más elegidas. Y junto con el destino, también el transporte cobra protagonismo porque los boletos de la empresa estatal ferroviaria, Trenes Argentinos, evidencian las tarifas más accesibles del momento para quienes se animen al tren.

Pero no todo es tan simple como reservar y viajar. Hay variables que suman complejidad, como los cupos limitados, demanda elevada o los servicios reducidos en algunos ramales, lo que obliga a moverse con anticipación si no se quiere llegar a “quedarse en tierra”.

El calendario oficial indica que el viernes 21 de noviembre de 2025 fue declarado como día no laborable con fines turísticos . A esto se suma que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre, se traslada al lunes 24 , ya que aquel año el día original cae en jueves.

Por tanto, muchas personas contarán con un fin de semana de cuatro días consecutivos para viajar o descansar. El viernes es “puente turístico”, lo que implica que depende de cada empleador si se concede o no libre ese día. Este tipo de calendario favorece ampliar la ventana de escapada y, por eso, los destinos vacacionales internos empiezan a recibir reservas más temprano de lo habitual.

Calendario FreePik.es

Mar del Plata, el destino más elegido para el fin de semana largo

La ciudad de Mar del Plata vuelve a figurar como destino preferido para este fin de semana largo en Argentina. Según datos oficiales de venta de pasajes y de análisis de demanda turística, la ruta Buenos Aires – Mar del Plata aparece con el mayor volumen de aprobaciones y reservas entre los servicios de larga distancia ferroviaria.

Hay al menos dos razones que explican ese protagonismo; primero, la cercanía relativa con la capital, unas 5 h 45 min aproximadamente en tren desde la estación Estación Plaza Constitución, lo cual la hace viable para una escapada de 4 días. Segundo, las tarifas que, comparadas con otros destinos más lejanos, resultan más accesibles si se compran con anticipación. Además, los servicios incluyen coche comedor y aire acondicionado, lo que mejora la experiencia.

Mar del Plata

Sin embargo, que sea la más elegida no implica que todo esté garantizado, porque la demanda puede superar la oferta, los horarios pueden modificarse por obras o contingencias ferroviarias, y conviene chequear con tiempo. Pero para los que buscan descansar sin emprender un largo viaje, Mar del Plata reúne un perfil muy lógico.

Trenes Argentinos: los valores de los viajes a larga distancia en noviembre 2025

En lo que al transporte ferroviario respecta, la empresa Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para noviembre 2025, aunque con servicios concretos limitados a algunos ramales (por ejemplo: Buenos Aires – Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado).

Trenes Argentinos larga distancia interior.png

Para la ruta CABA - Mar del Plata, se reportan tarifas que comienzan desde $22.500 en clase económica, para viajes en torno al fin de semana largo. Además, hay descuentos vigentes como 10% menos si la compra se hace online, mientras que jubilados y pensionados pueden tener rebaja de hasta 40%. También se aplican tarifas reducidas para menores de edad.