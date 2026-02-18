Cuál es la principal hipótesis de la muerte de Sofía Devries mientras buceaba en Puerto Madryn.

El cuerpo de la joven de 23 años fue hallado por Prefectura en Puerto Madryn a 20 metros de profundidad. El Ministerio Público Fiscal de Chubut avanzó con la investigación para determinar si existió negligencia de terceros.

Luego de que hallaran el cuerpo de Sofía Devries , la joven de 23 años que no volvió a la superficie tras meterse al mar a bucear el lunes por la mañana en Puerto Madryn, Chubut , avanza la causa que investiga los motivos de su desaparición: de comprobarse que existió un delito, sería del orden culposo , es decir, sin intención del resultado muerte.

“Estamos trabajando en establecer si las personas que debían cuidarla no lo hicieron”, resumió una fuente con acceso al expediente. Pese a no haber una hipótesis cerrada de lo ocurrido en la profundidad del mar, los testimonios que tomó la fiscal Angélica Carcano apuntan a que la joven podría haberse descompensado en medio de un ataque de pánico.

El novio de la joven, y principal testigo del caso, relató en su declaración que la chica " entró en crisis, quizá por miedo ", y que se habría sacado la boquera para respirar debajo del agua . Aún no hay imputados en la causa.

“Queremos determinar si, ante esa situación, tenía que estar el instructor con ellos para rescatarla. Tenemos entendido que se sumergían de a dos y todavía no está claro si el instructor ya había emergido en ese momento”, agregó la fuente cercana a la investigación.

El instructor de la escuela de buceo aún no declaró como testigo en la causa, pero de de comprobarse esa hipótesis podría convertirse en imputado por una presunta conducta negligente. “El grupo de buceo que se sumergió practicaba en una pileta. En esa zona no hay tanta visibilidad. Es un caso muy delicado y complejo”, consideró la fuente.

Se esperan los resultados de las medidas solicitadas por Carcano, de turno en el momento de la desaparición. Desde este miércoles, el legajo está en las manos de la fiscal María Eugenia Vottero.

En tanto, Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, brindó algunas consideraciones sobre las condiciones en las que ocurrió el accidente en el Golfo Nuevo: “En ese lugar hay corrientes todo el tiempo. Había aviso de tormenta, pero por la tarde. Las condiciones a esa hora —entre las 10 y las 11— eran aceptables para que se realice la inmersión en ese punto que está habilitado por Prefectura”, señaló. “La visibilidad era óptima, de unos 3 metros”, añadió.

Sobre los motivos sobre los cuales no pudieron rescatarla en el momento, expresó: “El buzo se equipa y queda neutro, es decir, no flota ni se va al fondo. Si se desvanece, una mínima corriente puede desplazar al cuerpo 10 o 15 metros. Ellos recorrieron el barco y no pudieron encontrarla”. “Si una persona se saca el regulador en un contexto de pánico, no puede respirar, abre la boca y el agua entra a los pulmones”, resumió.