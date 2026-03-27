La Red MIAA realizó su 2º Foro enfocado en la diversidad como motor del negocio

La organización realizó su segundo foro en la Argentina y reunió a referentes del sector para analizar avances y desafíos en materia de diversidad, con foco en el impacto directo en la competitividad y el desarrollo del talento.

En el marco del Mes de la Mujer , se llevó adelante la segunda edición del Foro MIAA , un encuentro que sigue consolidándose como un espacio clave para debatir el presente y el futuro de la industria automotriz argentina desde una perspectiva inclusiva.

El evento convocó a representantes de distintas terminales y actores del sector, quienes compartieron experiencias, avances y desafíos vinculados a la construcción de una industria más diversa. La iniciativa apunta a generar acciones concretas que impacten en toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización.

La jornada se organizó en tres paneles centrales. El Panel MIAA reunió a referentes de las automotrices que integran la red, donde se analizaron aprendizajes y proyecciones sobre diversidad.

Por su parte, el Panel de Aliados incorporó la visión de líderes masculinos que impulsan la equidad de género dentro de sus organizaciones. En tanto, el Panel de Mujeres en Concesionarios sumó por primera vez la mirada de la red comercial, ampliando el alcance del debate hacia nuevos actores del negocio.

Este enfoque integral refleja cómo la agenda de diversidad dejó de ser un tema aislado para convertirse en un eje transversal dentro del sector.

Red MIAA: diversidad como motor del crecimiento

Desde su creación, la Red MIAA viene impulsando cambios en una industria históricamente dominada por hombres. El trabajo colaborativo entre empresas permitió avanzar en indicadores concretos, consolidando la diversidad como un factor estratégico.

Un impacto que ya se refleja en números

Entre 2020 y 2025, la participación femenina en la industria automotriz pasó del 12% al 18%. En el caso de las operarias en plantas, el crecimiento fue aún más significativo: subieron de 3,4% a 9,2%, lo que representa un incremento del 172,5%.

También se registró una evolución en los puestos de liderazgo, donde la presencia de mujeres alcanzó el 24,8%, frente al 15,7% registrado años atrás. A nivel interno, las encuestas muestran una mejora del 30% en la percepción de inclusión de género, mientras que el 70% de las participantes afirmó haber fortalecido su confianza y proyección profesional gracias a la red.

Una agenda que atraviesa a toda la industria

La diversidad ya no se plantea únicamente como una cuestión social, sino como un elemento clave para la innovación y la competitividad. En un contexto de transformación tecnológica, las empresas comienzan a entender que el talento diverso es fundamental para adaptarse a los nuevos desafíos.

En este sentido, la participación de compañías, profesionales y medios de comunicación resulta central para amplificar el impacto de estas iniciativas.

MIA202652 Soledad Bereciartua, Directora de Comunicación de Stellantis.

“Este Foro refleja el camino que venimos construyendo desde MIAA: un espacio de colaboración real entre empresas que entienden que la diversidad no es una opción, sino una condición necesaria para el futuro de la industria. Ampliar la conversación e integrar nuevas voces, como la red de concesionarios y los aliados, es clave para generar un impacto concreto y sostenible”, señaló Soledad Bereciartua, Directora de Comunicación de Stellantis.

Con este tipo de encuentros, la Red MIAA reafirma su compromiso de seguir promoviendo una mayor participación femenina en el sector, con oportunidades reales de crecimiento y desarrollo profesional en la industria automotriz argentina.