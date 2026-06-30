Proponen eliminar las vacaciones de invierno en el Parlamento de Mendoza: "Es un privilegio"

Una diputada del PRO presentó un proyecto de ley para eliminar las vacaciones de invierno de la Legislatura de Mendoza y mantener la actividad parlamentaria durante todo julio. La iniciativa abrió un fuerte debate entre oficialismo y oposición sobre el régimen laboral de los legisladores y el funcionamiento de las Cámaras durante las vacaciones de invierno.

La autora de la propuesta es Cintia Gómez , quien cuestionó que algunos legisladores asuman sus bancas en mayo y, apenas dos meses después, accedan a dos semanas de receso. Actualmente, la suspensión de actividades está prevista entre el 6 y el 22 de julio .

"Lo mismo ocurre con los que asumen en noviembre, y a fines de diciembre ya tienen 30 días de vacaciones . Un privado debe tener más de 10 años de antigüedad para tener las mismas vacaciones", sostuvo Gómez en declaraciones radiales.

El proyecto propone que tanto la Cámara de Diputados como el Senado provincial continúen funcionando durante ese período, sin interrumpir la actividad legislativa.

La legisladora afirmó que la iniciativa cuenta con el respaldo del bloque del PRO , aunque reconoció que todavía no fue discutida con el resto de las fuerzas políticas.

Desde Cambia Mendoza, en cambio, rechazaron la propuesta y la calificaron de "populista". Además, defendieron el funcionamiento de la Legislatura provincial al señalar que es una de las que más sesiona en todo el país.

"Más allá de que el período ordinario empieza el 1 de mayo, nosotros sesionamos del 1 de febrero al 31 de diciembre, salvo en estas dos semanas que son de receso del personal administrativo, entre ellos los taquígrafos, que son necesarios para sesionar", argumentaron.

Según reconstruyeron medios locales, el receso de invierno fue acordado en las paritarias con los trabajadores administrativos de la Legislatura. Por ese motivo, quienes rechazan la iniciativa sostienen que resulta inviable realizar sesiones y reuniones de comisión sin ese personal.

Gómez, sin embargo, consideró que existen alternativas para garantizar la continuidad del trabajo parlamentario. "Yo no pretendo vulnerar los derechos laborales de nadie, lo que digo es que eso de que no hay personal se puede coordinar con reemplazos como ocurre con otras instituciones que siguen funcionando. ¿Cómo hacen los hospitales o las fuerzas de seguridad para funcionar en vacaciones?", planteó.

Los argumentos del proyecto

La iniciativa ingresó formalmente a la Legislatura provincial el lunes 29 de junio. En los fundamentos, Gómez sostiene que "las instituciones públicas deben evolucionar junto con la sociedad mendocina a la que representan" y que cada etapa histórica "exige revisar aquellas prácticas que, aunque hayan sido adecuadas en otro momento, hoy pueden resultar distantes de la realidad".

La diputada también remarcó que "la realidad y los problemas de Mendoza no se detienen durante el mes de julio" y enumeró como prioridades las demandas vinculadas al empleo, la educación, la salud, la seguridad, la producción y el desarrollo económico.

En ese sentido, señaló que los municipios, las instituciones públicas y el sector privado mantienen su actividad durante ese período, por lo que consideró que la Legislatura también debería hacerlo. "La continuidad de la actividad parlamentaria durante el mes de julio constituye una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el mendocino y sus representantes", afirmó.

Asimismo, recordó que los legisladores electos en los comicios de medio término asumen el 1 de mayo y, apenas dos meses después, ingresan en el período de receso.

Por último, aclaró que la propuesta "no busca afectar derechos laborales ni desconocer la tarea que realizan los trabajadores legislativos", sino revisar la organización del trabajo parlamentario. "Cuanto más cercana sea la política a la realidad cotidiana de las personas, más fuerte será el vínculo de confianza sobre el cual se sostiene la democracia", concluyó.