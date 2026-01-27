Corte nocturno de la autopista Cantilo por obras de ampliación del Puente Labruna afectará el tránsito: cuándo será

Cerrarán la autopista Cantilo a la altura de Udaondo por nueve horas para montar vigas clave de la nueva estructura del Puente Labruna.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad confirmó que este jueves 29 de enero , desde las 22 y durante nueve horas, Autopistas Urbanas (AUSA) cortará la autopista Cantilo a la altura de Udaondo para avanzar con las obras de ampliación del Puente Labruna , una intervención clave para mejorar la circulación en la zona norte porteña.

La restricción responde a un operativo de gran magnitud que permitirá montar siete vigas de hormigón de 45 toneladas cada una, que formarán parte de la nueva estructura del puente. Durante el cierre, todo el tránsito que circule por Cantilo será desviado hacia la salida de avenida Udaondo, en dirección a Ciudad Universitaria , y podrá reincorporarse a la autopista a través del acceso ubicado después del Puente Labruna. Aunque esa salida se encuentra actualmente cerrada por las obras, será reabierta de manera excepcional para garantizar el desvío vehicular.

El montaje de las vigas se realizará sobre las pilas ya construidas a ambos lados de la autopista. Cada una de estas estructuras mide 32,50 metros de largo, 90 centímetros de ancho y 1,5 metros de alto. Una vez colocadas, cruzarán Cantilo y darán forma al nuevo tramo del Puente Labruna , que permitirá sumar dos carriles de circulación adicionales y una amplia pasarela peatonal.

Desde el Gobierno porteño explicaron que el objetivo central de la obra es duplicar la capacidad del puente, que pasará de tener un carril por sentido a dos carriles en cada mano. De este modo, se busca agilizar el tránsito y mejorar la conectividad vial entre avenidas estratégicas como Lugones, Cantilo y Udaondo.

En el marco de estos trabajos, el lunes ya se dispuso el cierre de la salida de Lugones hacia Udaondo por un período estimado de tres semanas. Como alternativas, los automovilistas pueden utilizar la salida previa hacia avenida del Libertador , ubicada a la altura de avenida General Paz , o continuar hasta la salida de La Pampa.

Durante toda la noche del operativo, el corte y los desvíos estarán debidamente señalizados por personal de Seguridad Vial de AUSA, mientras que la información se actualizará en los carteles electrónicos de mensajes variables para advertir a los conductores.

Cómo será el nuevo Puente Labruna

El proyecto integral contempla readecuar por completo el Puente Labruna. El puente actual pasará a tener sentido único hacia Udaondo, mientras que se construirá una nueva rama en sentido contrario, mano al río, con dos carriles adicionales. Entre ambas manos se incorporará una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, separada por un cordón montable.

Además, se crearán nuevas conexiones vehiculares para ordenar los ingresos y egresos desde Lugones y Cantilo, mejorando la seguridad vial en una zona de alto tránsito vinculada a espacios clave como el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria, el CeNARD, el Parque de la Innovación y la Reserva Ecológica Norte. La obra se enmarca en el desarrollo urbano del sector y apunta a resolver una histórica desconexión entre la costa y el barrio de Núñez, sumando un verdadero conector urbano y un parque elevado para peatones y ciclistas.